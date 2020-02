Under Night In-Birth’s Rough Climb from Disappointment to Evo Headliner

Image: Pain français

Le dernier documentaire de jeu de combat d’Esteban Martinez sur la chaîne YouTube Hold Back to Block est un regard fantastique sur les épreuves et les tribulations de la communauté Under Night In-Birth en route pour faire partie de la gamme officielle Evolution Championship Series en 2019.

Bien que Under Night In-Birth soit considéré comme l’un des meilleurs exemples du genre de jeu de combat aujourd’hui, il n’a pas toujours été un chéri compétitif. La sortie initiale était rude et pleine de combos infinis, ce qui a découragé même les fans inconditionnels de la série précédente du développeur French Bread, Melty Blood. Au fil du temps et des révisions ont été publiées, Under Night s’est amélioré et sa communauté concurrentielle s’est développée à travers le monde alors que les versions de console rattrapaient les arcades japonaises.

Malheureusement, être un bon combat ne suffit pas toujours quand il s’agit de gagner une place à Evo, et la scène Under Night In-Birth a été ignorée pendant des années malgré les progrès massifs que les joueurs ont faits pour accroître sa visibilité aux États-Unis. Cela a conduit les fans à se concentrer sur d’autres tournois majeurs, à savoir Combo Breaker de Chicago et Community Effort Orlando jusqu’à ce que le jeu soit finalement appelé dans les grandes ligues en 2019.

Depuis ses débuts à Evo l’année dernière, Under Night In-Birth a continué de prospérer. L’organisateur communautaire Ben «Shinobi!» Robinson a créé Climax of Night en octobre 2019 comme le premier événement axé sur la nuit en Amérique du Nord, et le jeu a été invité à revenir à Evo en 2020. Ce qui a commencé comme un petit jeu brisé par un développeur indépendant est désormais un pilier des jeux de combat compétitifs, un témoignage de la puissance des joueurs dévoués et du renforcement de la communauté.

