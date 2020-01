Underhero confirmé pour Nintendo Switch

Underhero, un jeu inspiré de Paper Mario et d’autres RPG, a été confirmé pour Nintendo Switch.

Paper Castle Games l’a confirmé sur Twitter, bien qu’ils n’aient rien à annoncer sur les dates de sortie pour le moment.

Bande-annonce et détails:

LA DESCRIPTION:

Underhero est un jeu d’aventure RPG à défilement horizontal 2D avec un combat basé sur le temps. Il raconte une histoire intrigante et mystérieuse, pleine de personnages stupides débordant de personnalité, de dialogues décalés et de beaucoup d’humour bizarre.

RÉCIT:

Inspiré des jeux Paper Mario et des RPG en général, il raconte l’histoire d’un monde où le héros choisi a échoué et un subordonné du méchant principal prend sa place de nouveau «héros».

Rejoignez Elizabeth IV et un petit enfant masqué dans un voyage à travers le royaume des châtaignes pour vaincre encore une fois le méchant Mr. Stitches! Rencontrez des amis, des ennemis et d’autres personnages étranges dans le monde mystérieux d’Underhero.

… Attends encore une fois!?

FONCTIONNALITÉS:

Une aventure RPG à défilement horizontal pleine de beaux pixel art et esthétique cartoony.

Combat au tour par tour avec une touche: il n’y a pas de tours! Utilisez vos réflexes pour éluder, et votre timing pour attaque ou parer! Nous appelons cela un combat basé sur le temps.

Les niveaux supérieurs vous permettent de choisir entre trois options! HP, attaque et endurance! Choisis sagement…

Les ennemis vous considèrent comme leur allié, alors parlez-leur en combat!

Les coups critiques se produisent lorsque vous frappez un ennemi avec le rythme de la musique, pas au hasard! Groovy ~

Vous voulez échapper à une dure bataille? Soudoyez vos ennemis!

Une merveilleuse bande originale composée par Stijn van Wakeren.

Des mondes explorables parsemés de nombreux secrets cachés.

Mini-jeux!

Éléments du puzzle.

Quelques bonnes vieilles plateformes.

Des combats de boss amusants et intenses!

Une satire des tropes RPG.

Une histoire enveloppée de mystère, avec de nombreux rebondissements…

en relation

.