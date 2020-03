UnderHero Review – Nintendo Switch. Rejoignez l’armée Mr. Stitches!

Il existe actuellement un grand nombre de jeux qui passent inaperçus auprès du grand public, car les nouvelles formes de distribution numérique permettent aux petits studios, indépendants (ou “indépendants”), de lancer leurs créations. L’un de ces titres est UnderHero, un jeu l’oeuvre la moins intéressante du studio vénézuélien Jeux de château de papier, qui mélange de manière complètement correcte deux genres tels que les plateformes et les RPG, et qui atteint désormais Nintendo Commutateur (comme les autres plates-formes disponibles sur le marché). Êtes-vous prêt à rejoindre ce protagoniste masqué dans une aventure dont l’objectif est de découvrir la vérité derrière le combat des forces du bien et des forces du mal? Il est temps de vous inscrire et de commencer à travailler sous le commandement de M. Stitches!

Dans cette histoire, nous jouons pour les méchants

Le moment est venu, nous avons déjà rassemblé les trois pierres nécessaires et, avec notre épée parlante Elisabeth IV, nous sommes aux portes de la chambre de M. Stitches, la personnification du mal. Ce serait dommage qu’un lustre nous tombe dessus et nous finisse … C’est le début d’UnderHero, où le début du jeu est la fin de la vie du héros choisi, car cela meurt parce que notre serviteur masqué jette l’un des lustres qui illuminaient la dernière zone devant la caméra du boss final. Après ce petit grand triomphe, c’est précisément M. Stitches qui nous demande de remettre les trois pierres aux têtes de trois mondes différents, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’obéir à leurs ordres, en même temps que nous nous allions avec l’épée de héros déjà vaincu, pour essayer de découvrir quelle motivation motive les actes de notre méchant patron (en fait, il est si méchant qu’il élimine même les tacos le mardi pour ses employés, obligeant les serviteurs à déclencher une grève pour le réintégrer ce jour) .

De cette façon, nous avons commencé une aventure avec Masked Kid qui dure environ 13 heures, dans lequel nous voyageons à travers différentes zones pleines de personnages mémorables qui nous font chérir chaque dernier mot des dialogues. En fait, s’il y a quelque chose dans lequel ce titre se démarque, c’est précisément dans la construction des personnages et dans le développement de l’histoire, puisque tout est pensé dans les moindres détails. Si nous parlons de personnages, ils ont un grand sens de l’humour qui nous fait sourire même dans les moments les plus difficiles, car nous trouvons toutes sortes d’histoires qui se complètent. Nous avons même notre propre rival qui veut constamment se battre en duel! En outre, en ce qui concerne l’histoire, l’aventure Masked Kid est bien tournée du début à la fin et comprend plusieurs rebondissements de script qui nous font ouvrir les yeux et bien que ce ne soit pas du tout prévisible, nous avons certaines pistes qui mènent à ce point.

De même, nous ne pouvons pas manquer l’occasion de souligner le caractère de Puzzleman, un être avec une tête de dés et quelque chose d’excentrique qui, de temps en temps, nous transporte dans sa propre dimension pour nous faire participer à une sorte de concours télévisé. Et pourquoi le mettons-nous en évidence? Parce que c’est un mécanicien qui récompense le joueur pour avoir prêté attention aux dialogues et aux différents éléments qui sont dispersés autour des cartes. Puzzleman nous pose plusieurs questions et, en fonction de notre nombre de hits, nous pouvons obtenir plus ou moins de pièces d’or, très utiles pour acheter des améliorations et d’autres objets. De cette façon, nous en savons plus sur ce monde dans lequel le bien et le mal se battent toujours!

Si vous ne pouvez pas les battre… soudoyez-les et donnez-leur des informations!

Cependant, il faut préciser que l’histoire et les personnages de UnderHero ne sont pas la seule chose qui nous fait passer quelques heures collés à ce titre indépendant, mais son gameplay “hybride” est aussi une de ces forces. Pour commencer, nous dirons que ce titre fait partie du genre des plates-formes, mais en même temps, il a également une composante claire qui signifie qu’il peut être placé dans la catégorie des RPG. De cette façon, lorsque nous nous déplaçons latéralement à travers les différents écrans, nous trouvons des ennemis qui ne nous facilitent pas la tâche dès que nous les heurtons.

Une fois le système de combat lancé, il est impossible de ne pas se souvenir de la saga Paper Mario (surtout on se souvient de Super Paper Mario, Wii) ou de la saga Mario & Luigi, car UnderHero utilise certains concepts comme le dynamisme des batailles Il permet que, si nous appuyons sur les bons boutons au bon moment, nous ne subissions aucun dommage. En outre, la base de ces concours est que nous n’avons pas de changements, et nous avons plutôt une barre d’endurance qui se remplit automatiquement progressivement. Chacune des actions que nous effectuons consomme différents points d’endurance, mais si cette barre descend en dessous de 3, Masked Kid se fatigue, ce qui nous laisse totalement sans défense contre nos ennemis. Nous avons même trouvé un mécanicien qui dès que nous lisons à ce sujet nous transporte à Mère 3: si nous suivons le rythme de la musique, nous pouvons faire une attaque mélodique, beaucoup plus puissante que les attaques simples et plates. Des combos musicaux pour tous! Et si nous prêtons attention aux ennemis, bien que ceux-ci ne soient pas très abondants (en fait, ils ne sont pas générés automatiquement et le jeu a un nombre fixe de batailles), ils ont tous des mécanismes différents pour les vaincre, donc parfois nous devons les frapper des coups et d’autres fois les atteignent avec notre lance-pierre, mais si tout le reste échoue, nous pouvons toujours recourir à leur tirer un bon coup de marteau sur toute la tête.

Même si tout ne se bat pas dans ce jeu, parce que les ennemis sont également des serviteurs de l’armée de M. Stitches et, en tant que camarades d’armes, ils sont toujours prêts à discuter avec nous avant de commencer à nous attaquer. Mais si nous sommes de ceux qui n’aiment pas se battre, nous pouvons toujours nous gratter soudoyer nos camarades et qu’ils nous laissent passer comme rien, car vous savez, l’argent ferme toujours quelques bouches. Quoi qu’il en soit, à la fois si nous nous battons et si nous soudoyons, à la fin des batailles, nous gagnons des points d’expérience et, lorsque nous montons de niveau, nous choisissons si nous voulons améliorer la vie de Masked Kid, si nous voulons qu’Elisabeth IV augmente son attaque ou si nous voulons le score de la barre d’endurance est plus grande. Vous devez choisir judicieusement!

En fait, ce système de combat peut sembler quelque peu complexe à maîtriser, mais il en est loin, car les différentes mécaniques se rajoutent progressivement, à mesure que la difficulté augmente également, ce qui nous permet de nous adapter parfaitement lui. Nous sommes confrontés à un courbe de difficulté qui n’a pas de pics de difficulté et qui monte progressivement, permettant à tous les joueurs d’acquérir les compétences nécessaires pour progresser.

En outre, quelque chose qui anime ces sections dans lesquelles nous ne trouvons aucun ennemi sont les divers mini-jeux qui sont répartis dans les différents mondes dans lesquels cette aventure se déroule. Qu’il y a un concours de patinage et que le prix pour le gagnant est cet objet que nous recherchions? Inscrivons-nous! Et si nous fuyions un monstre géant sur le côté d’un volcan? Ce n’est pas un mauvais moment pour attraper un morceau de bois et glisser comme un snowboard!

Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire que UnderHero est une combinaison des meilleurs éléments des jeux de plateforme et des RPG pour créer un style de jeu unique qui est évident, en particulier dans les combats contre les boss finaux, car il est ici où l’on observe à quel point deux genres peuvent être intégrés, a priori très éloignés.

Lumières et ombres dans les environs

Passant à un niveau plus technique, il est temps de parler de l’aspect graphique et de la bande originale d’UnderHero. Si nous se concentrer sur les graphiques, dès le premier instant, il attire notre attention sur ses décors colorés dans lesquels aucun élément ne se sent à sa place. Tout au long du jeu, nous visitons des environnements de toutes sortes, d’une forêt à une île tropicale, en passant par un manoir enchanté situé au milieu de la neige, et tous ont des graphismes à assortir, et même le jeu ne fait aucune différence (appréciable) si nous décidons de jouer en mode bureau ou en mode portable. Cependant, un aspect moins bon que nous devons mentionner est que, parfois, certaines zones sont trop sombres, en particulier dans le monde 1, et cela signifie que selon l’endroit où nous sommes, il est assez complexe pour nous de jouer en mode portable, car nous ne voyons pas l’écran. Bien sûr, nous n’incluons pas le monde 2 dans cet aspect, car c’est précisément là qu’il existe une mécanique de jeu basée sur la lumière et l’obscurité.

Aller à commenter la bande originale, tous les thèmes du jeu s’adaptent parfaitement à ce que nous voyons à l’écran, et correspondent également aux différents personnages. Nous trouvons tout, des mélodies totalement nostalgiques (comme celle qui sonne pendant le menu principal) à celles qui sont plus ludiques liées au méchant Mr. Stitches. Un excellent travail a été fait pour créer cette bande originale qui accompagne parfaitement un titre très spécial. Et un aspect que nous avons particulièrement apprécié est qu’un lecteur de cassettes a été inclus dans les salles des employés, grâce auquel nous pouvons écouter les différentes pistes de la bande sonore qui sont dispersées dans les zones qui font partie du jeu.

Cependant, et à notre grand regret, le jeu n’est pas entièrement parfait, car il présente des aspects quelque peu négatifs que nous devons prendre en compte. D’une part, bien qu’il n’existe actuellement aucun jeu gratuit le bug occasionnelChez UnderHero, nous avons trouvé quelques bugs qui ont affecté notre gameplay. Cependant, nous devons souligner que ce sont plus que des erreurs occasionnelles qui ont été corrigées lors du redémarrage de l’application, donc il n’y a pas de gros problème. D’un autre côté, l’un des plus gros problèmes que nous avons constatés est que le titre Uniquement disponible avec les textes en anglais, ce qui a été une surprise, dans le cas d’une étude vénézuélienne qui est derrière. Ainsi, si nous n’avons pas un certain niveau d’anglais (pas que cela doive être très élevé, tout est dit), nous ne pouvons pas accompagner Masked Kid dans cette grande aventure qui nous rattrape du début à la fin.

UnderHero – Les apparences trompent

UnderHero est un jeu très spécial qui crée son propre style de jeu en mélangeant les meilleurs éléments du genre de plate-forme avec ceux du RPG. Bien que ce ne soit pas un titre extrêmement long, nous chérissons chacune des heures pendant lesquelles nous accompagnons Masked Kid dans son aventure pour découvrir la vérité, grâce à une histoire des plus intéressantes qui donne une tournure à certains des thèmes des jeux de rôle et grâce à des personnages totalement charismatiques qui ont un grand sens de l’humour. Si vous cherchez un jeu totalement différent, dans le bon sens, UnderHero ne déçoit pas. Et vous, êtes-vous prêt à devenir de vrais héros?

Nous avons analysé «UnderHero» grâce à un code numérique fourni par Paper Castle Games. Version analysée: 1.0.3

Sautez et combattez les ennemis!

UnderHero nous présente une proposition très particulière qui attire notre attention dès le premier instant. Ainsi, nous nous embarquons dans une grande aventure qui nous amènera à découvrir l’un des secrets les mieux gardés dans un monde où il y a une lutte constante entre le bien et le mal.

PROS

La combinaison de plates-formes et de RPG crée un style de jeu totalement unique

L’histoire et les personnages nous maintiennent très près de l’écran

La bande originale a des chansons très accrocheuses que nous ne pouvons pas sortir de nos têtes

CONS

L’éclairage dans certaines zones intérieures rend difficile la lecture en mode portable

Il n’est disponible qu’en anglais, de sorte que certains joueurs ne pourront pas profiter de son historique de travail car ils ne connaissent pas la langue

Un autre bug qui peut frustrer notre expérience, même si ce n’est pas quelque chose de sérieux qui empêche de terminer l’histoire

