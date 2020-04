Une adaptation en direct de One Punch Man est déjà en développement!

Par Sebastian Quiroz

One Punch Man est l’un des anime les plus populaires de ces dernières années, il n’est donc pas surprenant d’entendre cela Sony travaille déjà sur une adaptation en direct de l’œuvre la plus célèbre de One.

Grâce à Variety, il a été révélé que Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, célèbre pour son travail sur le script Venom et les deux derniers films Jumanji, sera en charge de ce projet. De même, il a été confirmé qu’Avi Arad, qui est à l’origine de plusieurs projets Sony liés aux adaptations de bandes dessinées, sera en charge de la production de l’action en direct One Punch Man.

Des sources proches de Variety ont indiqué que Sony était très enthousiaste à l’idée de posséder One Punch Man, et il y a la possibilité de voir plus de franchises suivre ce chemin, bien qu’il n’ait pas été spécifié s’il se réfère à un anime ou au travail d’un autre.

Actuellement, le manga One Punch Man est toujours en production, et L’anime a deux saisons, la première est sortie en 2009 et la deuxième l’année dernière. Sur des sujets connexes, Venom 2 a été retardé. De même, vous pouvez consulter notre revue One Punch Man: A Hero Nobody Knows ici.

Via: Variété

