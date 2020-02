Une autre grande société de jeux réduit la présence de PAX, alors que Capcom annonce des changements

Il n’y a pas que Sony et Square Enix qui abandonnent ou réduisent leurs plans PAX East au milieu des préoccupations concernant le coronavirus. L’éditeur japonais Capcom a annoncé que les inquiétudes entourant le virus entraînaient des changements dans les plans de l’entreprise lors du salon du jeu de Boston.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Capcom a déclaré que les membres de l’équipe de développement Monster Hunter: World qui prévoyaient de voyager du Japon à Boston pour un rassemblement de fans appelé Monster Hunter: Festa ne feraient plus le voyage. L’événement se poursuivra et il y aura des nouvelles de l’expansion Iceborne, mais les développeurs ne seront pas là pour la session d’autographes précédemment prévue.

“Nos sincères excuses pour la gêne occasionnée!” dit la déclaration.

Une mise à jour sur MH Festa: Boston 2020:

Malheureusement, nos invités de l’équipe de développement MH ne pourront plus assister à l’événement. Nous n’aurons plus de séance d’autographes, mais nous prévoyons toujours de partager les nouvelles #Iceborne.

Nos sincères excuses pour la gêne occasionnée! pic.twitter.com/DVpQugYieS

– Capcom USA (@CapcomUSA_) 20 février 2020

PAX East se déroule du 27 février au 1er mars à Boston, Massachusetts. Sony s’est complètement retiré de la série à cause du virus, ce qui signifie que les fans ne pourront pas jouer à The Last of Us: Part II. Pour sa part, Square Enix réduit ses événements Final Fantasy XIV Online à PAX East, bien que les autres plans de la société soient prévus comme prévu.

PAX East génère des revenus accrus pour l’économie de Boston en raison des milliers de personnes qui affluent vers la ville et dépensent de l’argent pour les hôtels, la nourriture et d’autres divertissements. Perdre complètement Sony est une grosse perte, et le maire de Boston, Marty Walsh, a récemment supplié le PDG de Sony de reconsidérer.

“Ces craintes renforcent les stéréotypes préjudiciables que des générations d’Asiatiques ont travaillé dur pour démanteler”, écrit Walsh dans une lettre. “Ils déclenchent nos pires impulsions: voir des groupes entiers de personnes avec suspicion, nous fermer et passer à côté des opportunités et des connexions que notre ville mondiale offre.”

“En tant que grande entreprise internationale, vous avez la possibilité de donner le bon exemple … En tant que leader de la technologie, vous pouvez montrer que vous êtes motivé par les faits, pas par la peur.”

Ce n’est pas seulement PAX East qui voit les grandes entreprises se retirer. Sony a récemment annoncé qu’il n’assisterait pas à la Game Developers Conference en mars en raison de préoccupations concernant le virus, tandis que le développeur de Death Stranding Kojima Productions a également annulé.

