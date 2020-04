Une autre mise à jour infernale pour Doom et Doom II est maintenant disponible sur Switch

En attendant l’arrivée de DOOM Eternal sur le Switch, que diriez-vous d’un autre tour de Condamner ou Doom II? Bethesda vient de lancer une nouvelle mise à jour pour les deux jeux, sur toutes les plateformes. Il comprend des améliorations audio, des fonctionnalités de qualité de vie et une optimisation mineure des performances.

Parallèlement à cela, l’inclusion de “ No End In Sight ” – un nouveau module complémentaire gratuit comprenant plus de 30 niveaux à parcourir. Voici tout ce que la version 1.0.6 a à offrir:

Mises à jour audio



L’audio a été révisé et l’audio de position devrait maintenant fonctionner dans tous les cas.

La réduction de la distance sonore utilise désormais avec précision les mêmes plages de volume que la version DOS d’origine.

Les objets qui émettent des sons consécutifs (comme le tir du canon du Chaingunner) s’interrompent désormais correctement.

Mises à jour spécifiques aux modules complémentaires

Le tir de la tronçonneuse dans les modules complémentaires a été fixé à son buzz optimal d’origine.

Les sons à 22 kHz (tels que le fusil à double canon) sont désormais correctement lus dans les modules complémentaires.

Dans le module complémentaire «Pas de repos pour les vivants», les niveaux d’enfer utilisent désormais la bonne texture de ciel d’enfer.

Les modules complémentaires composés de plusieurs épisodes peuvent désormais être sélectionnés correctement.

Correctifs

Correction de blocages pouvant survenir lors du chargement rapide du jeu plusieurs fois de suite lorsque les modules complémentaires sont actifs.

Changements

Le chargement et l’enregistrement rapides peuvent désormais être liés à partir des contrôles de personnalisation et fonctionneront sans interrompre le jeu.

Les couleurs de la carte automatique ont été modifiées. Il marquera désormais clairement les portes et les portes à clé en utilisant des lignes rouges, jaunes, bleues ou blanches, ce qui permet de trouver plus rapidement les parties de la carte qui sont inexplorées.

Automap est dessiné avec un doublage de pixels pour augmenter la visibilité et résoudre les problèmes de disparition des lignes.

Les éliminations, les objets et les secrets sont désormais affichés sur la carte automatique pendant le jeu.

Optimisation des performances

Le chargement rapide se charge désormais plus rapidement en ignorant l’animation de nettoyage d’écran lors du chargement d’un jeu.

Optimisations de rendu mineures.

Allez-vous démarrer Doom et Doom II pour essayer cette nouvelle mise à jour? Avez-vous remarqué autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

