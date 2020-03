Une «aventure poilue» arrive sur une Nintendo Switch près de chez vous

Si vous aimez les personnages animaux anthropomorphes avec des personnalités et des caractéristiques humaines, alors vous avez de la chance. Nekojishi: Lin & Partners semble être bientôt financé sur Kickstarter, il semble donc que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour jouer avec des furries lors de vos déplacements sur votre Nintendo Switch.

L’équipe derrière le Kickstarter est le Studio Klondike, une petite équipe indépendante passionnée de Taiwan, Singapour, Australie et du monde entier qui souhaite partager leurs expériences et perspectives uniques à travers leurs œuvres. Ils créent des jeux depuis 2016 et depuis la sortie de leur roman visuel Nekojishi en 2017, ils ont trouvé une communauté de fans qui se connectent à leurs histoires.

Dans Nekojishi: Lin & Partners, le joueur prendra les rênes de Lin & Partners Architects LLP, un cabinet d’architecture spécialisé dans la restauration de lieux hantés, et devra résoudre les problèmes des esprits bêtes-hommes qui y résident. À mesure que Lin & Partners se développe, une plus grande entreprise se profile à proximité; Liao et les autres doivent découvrir leurs motivations et leurs idéaux de tradition dans la société moderne.

Voici un peu plus sur le jeu dans le texte de presse:

– Explorez Taïwan et découvrez les secrets du monde spirituel dans un aventure-RPG mignon et narratif.

– Interagissez avec les personnages pour en savoir plus sur leur monde et trouver des informations en cours de route.

– Affrontez les esprits dans les débats en utilisant les informations collectées pour les amener à vos côtés.

– Plongez dans un jeu en profondeur avec l’histoire du monde et des références à la religion et aux traditions basées à Taiwan.

Explorez un vaste monde de jeu, parlez à des personnages et aidez-les dans des quêtes – résolvez des énigmes et apprenez-en plus sur l’histoire et les traditions locales. Lorsque les choses se compliquent, vous devrez prouver la vérité et affronter les esprits dans les batailles de débat RPG en temps réel. Utilisez intelligemment les informations que vous avez acquises pour affronter chaque réfutation de vos adversaires!

Allez-vous reprendre cette aventure à quatre pattes quand elle atterrira sur Switch? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

.