Une ballade de bataille sur Switch

Pour beaucoup de joueurs, la Wii U ne fait tout simplement pas partie de leur histoire avec Nintendo. En ce qui concerne une bonne partie de la société, Nintendo a fabriqué la Wii, puis après cela, ils ont fait la Switch. La Wii U se perd lentement dans le temps, et un catalogue notable d’exclusivités Wii U impressionnantes disparaît avec elle. Heureusement, avec chaque année où la Nintendo Switch domine les charts et envahit les foyers à travers le monde, tout comme la Nintendo Wii, la société de jeux vidéo emblématique a choisi et choisi des titres sélectionnés parmi la petite mais importante gamme d’exclusivités Wii U à transférer. à leur ordinateur de poche hybride, y compris Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Avec l’impact persistant de Persona 5 et le récent succès de Fire Emblem: Three Houses, il est parfaitement logique que le prochain port Wii U pour orner la Nintendo Switch soit un jeu qui rapproche ces deux mondes. Avec une seconde vie sur la dernière plate-forme Nintendo, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore promet d’avoir l’impact qu’il méritait de soutenir en 2015 comme l’un des JRPG les plus inventifs et satisfaisants jamais sortis sur une console Nintendo.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est un croisement entre les franchises Shin Megami Tensei et Fire Emblem, mais pas de la manière habituelle que vous voyez les croisements de jeux vidéo. Plutôt que de développer un jeu de stratégie où Chie Satonaka et Marth font équipe ou un jeu de combat où vous vous battez à Shibuya en tant que Chrom et Dante, Atlus et Intelligent Systems ont conçu un monde unique et original qui mélange différents morceaux des deux séries dans un Crockpot de la bonté JRPG. Le résultat est un JRPG au tour par tour massif avec des donjons bien conçus et des personnages merveilleux qui se trouvent également suinter avec des références audio et visuelles aux deux séries dont il s’inspire tellement. Ces éléments de croisement ne sont développés que dans la version Switch de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, avec de nouveaux costumes, donjons et capacités de personnage qui seront tellement familiers aux fans de l’une ou l’autre franchise.

Rien n’a changé avec ce port Switch en termes de fidélité visuelle et de netteté, et c’est tout ce que tout le monde peut demander. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est un jeu d’apparence nette avec de superbes dessins de personnages et une palette de couleurs nettes, et le voir aussi bon que sur la Wii U tout en le jouant dans la paume de mes mains sur une Nintendo Switch non ancrée est absolument à couper le souffle. Les éléments initialement conçus pour tirer parti du contrôle de la tablette Wii U ont également été intelligemment adaptés à une présentation sur un seul écran; plus particulièrement, le système de smartphone Topic qui vous permet d’échanger des textes hilarement réalistes entre les membres de votre groupe circule tout aussi naturellement sur le Switch que sur la Wii U.

Un changement majeur vient de la façon dont Tokyo Mirage Sessions #FE Encore fonctionne et fonctionne sur la nouvelle console, et c’est absolument un changement pour le mieux. Sur la Nintendo Switch, les temps de chargement du jeu sont considérablement inférieurs à ce qu’ils étaient dans la version originale du jeu. Voyager entre les lieux et entrer dans les batailles se produit presque instantanément, alors que sur la Wii U, chacun de ces événements a été confronté à des secondes de charge exténuantes qui se sont rapidement accumulées. Avec des performances plus fluides et des temps de chargement plus rapides, il est plus facile que jamais de plonger dans le monde des Tokyo Mirage Sessions #FE Encore et de rester immergé pendant toute la course. Au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous verrons quels autres nouveaux éléments se présentent et comment ils finissent par ajouter ou améliorer ce qui est déjà une expérience JRPG classique.