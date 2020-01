Une bande originale de Hat In Time en pré-commande

Fans de Un chapeau dans le temps sera bientôt en mesure de profiter de ses airs en qualité cristalline!

Yetee a confirmé qu’ils publieraient une bande originale de vinyle pour le titre Gear For Breakfast au deuxième trimestre 2020. La tracklist contiendra 12 chansons du jeu, et Yetee a confirmé que le vinyle comprendrait un téléchargement numérique des chansons – ainsi que de belles illustrations à l’intérieur et à l’extérieur du colis.

Vous pourrez vous en procurer une copie par ici. Vous pouvez également consulter quelques images d’aperçu ci-dessous!

