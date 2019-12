Une belle histoire visuelle du jeu

La technologie des jeux vidéo se développe et se développe chaque année de manière époustouflante. Il y a quinze ans, nous avons été époustouflés par la profondeur et les superbes visuels de jeux pour consoles de salon comme The Legend of Zelda: The Wind Waker. Aujourd'hui, nous organisons des jeux de cette envergure dans la paume de nos mains avec la Nintendo Switch. Il y a environ 30 ans, Capcom a changé à jamais le paysage du jeu avec la sortie américaine de Mega Man 2. Aujourd'hui, vous pouvez charger ce jeu sur votre téléphone ou un navigateur Web en une demi-seconde et en jouer cinq minutes avant de passer à quelque chose autre. Alors que la portée et la majesté des jeux vidéo continuent de s'agrandir et de grandir, il est facile d'oublier les racines de cette industrie. Même si vous êtes trop jeune pour raconter un Earthbound à partir d'un Chrono Trigger, savoir où les jeux vidéo ont commencé et quelles entreprises sont les pionniers des genres et des idées de gameplay que nous suivons encore aujourd'hui peut vous donner une nouvelle perspective et une appréciation incroyables pour la forme d'art de jeux vidéos. La meilleure façon de gagner ce genre de respect pour une telle forme d'art visuel est à travers un livre très visuel, où le magnifique livre SNES Pixel Book de Bitmap Books entre en jeu.

Enfermé dans un étui de protection à coque dure et verni, le SNES Pixel Book est un élégant tome de table basse de 300 pages qui contient des centaines d'images magnifiques directement tirées de tous les jeux les plus emblématiques de l'ère SNES. Vous avez des sprites de Street Fighter et des captures d'écran de Super Mario World, bien sûr, mais il y a aussi de beaux visuels et des pépites d'informations de jeux plus obscurs qui pourraient ne pas être familiers à tout le monde. Si vous n'avez jamais entendu parler de Pop'n TwinBee ou de Secret of Evermore, les images-objets et les images cinématiques de jeux comme ceux-ci vous aideront à approfondir vos connaissances sur le monde vaste et sauvage des jeux SNES.

Aussi belles que soient toutes ces images, je souhaite qu'il y ait eu un peu plus de cohérence avec le type de visuels fournis pour chaque jeu. Vous obtenez des sprites de personnages bruts de Chrono Trigger et une carte surmonde de Lufia & the Fortress of Doom, mais pas de sprites de Donkey Kong Country ou de cartes de donjon de Secret of Mana.

Bien sûr, le livre n'est pas seulement de jolies images et un magnifique travail de sprite. Il y a une multitude de textes bien écrits accompagnant presque toutes les pages de captures d'écran nettes et de déchirures de sprites qui plongent dans l'histoire de ces jeux de différentes manières. Le SNES Pixel Book est organisé en grandes catégories comme «Platform Games» et «Action Games», mais dans ces sections, vous plongerez dans les éléments de conception des jeux les plus emblématiques de ces genres et comment ces éléments sont venus inspirer ou influencer d'autres jeux et même différents genres entièrement. Beaucoup de choses peuvent être connues des gens qui connaissent bien le monde de la conception de jeux, mais pour les joueurs moins avertis, apprendre exactement pourquoi The Legend of Zelda: A Link to the Past est devenu le modèle du jeu tel que nous le connaissons. aujourd'hui est une expérience révélatrice que ce livre offre de façon exquise.

Le SNES Pixel Book offre une fenêtre incroyable sur le passé du jeu, offrant un moyen rapide et accrocheur de revivre les souvenirs de votre jeunesse de jeu ou de découvrir des morceaux de sagesse inconnus d'avant votre temps. Tous les jeux du recueil n'obtiennent pas une part égale de l'espace ou le même type de concentration, mais avec le nombre de jeux différents couverts par ce livre, il n'est pas surprenant qu'ils ne puissent pas tenir dans une carte et une feuille de sprite de chacun. C'est toujours un merveilleux livre d'histoire de l'art de Bitmap Books que tout fan de jeux hardcore ou concepteur de jeux ambitieux mérite de ramasser dès que possible.

Avertissement: Une copie de révision de ce livre a été fournie par l'éditeur.