Une blague du studio BoxBoy! les fans sont déçus

HAL Laboratory est un studio spécialement reconnu pour son travail sur les séries Nintendo, comme Kirby. Cependant, le développeur a également travaillé dans différentes franchises originales, telles que BoxBoy! une série axée sur la résolution d’énigmes … jusqu’à présent, comme HAL Laboratory l’a révélé aujourd’hui, Final Box, une sorte de spin-off qui implémente une mécanique très différente de celle de la série principale, mais l’annonce n’a pas été aussi agréable pour les fans que que c’était une blague.

À travers Twitter (via Siliconera), HAL Laboratory a dévoilé Final Box, un jeu qui explorera les compétences de combat de Qbby et Qucy, les stars du dernier opus de la franchise, BoxBoy! + BoxGirl!, Qui est disponible sur la Nintendo Switch. Nous disons cela parce que votre aventure ne consistera pas à résoudre des énigmes, mais c’est un jeu de beat’em up dans lequel vous vaincrez vos adversaires avec force.

HAL Laboratory a même partagé de l’art et quelques courts clips montrant comment le gameplay du jeu fonctionnera, dans lesquels une direction artistique réaliste se démarque, tandis que dans le jeu il y a une animation en pixels.

新 作 ゲ ー ム? 「FINAL BOX! (フ ァ イ ナ ル ボ ッ ク ス!)」

秘密 裏 に 肉体 改造 を 行 っ た キ ュ ー ビ ィ 達 が ム キ ム キ に な っ て 登場!

. 慢 の ボ デ ィ で 新 た な ア ク シ ョ ン を 開拓? # エ イ プ リ ル フ ー ル # ハ コ ボ ー イ # キ ュ ー ビ ィ pic.twitter.com/rFBFk6TmKg

– 【ハ コ ボ ー イ! 公式】 キ ュ ー ビ ィ の 部屋! (@Hakoboy_HAL) 31 mars 2020

今日 は 「ト レ ー ニ ン グ の 日」

. ッ チ ョ な キ ュ ー ビ ィ 達 の ト レ ー ニ ン グ 風景。 # エ イ プ リ ル フ ー ル # ト レ ー ニ ン # ハ イ .com / ter ィ ィ ィ ィ ィ ィ pic.u

– 【ハ コ ボ ー イ! 公式】 キ ュ ー ビ ィ の 部屋! (@Hakoboy_HAL) 31 mars 2020

. ー シ ョ ン つ け ま し た。 # エ イ プ リ ル フ ー ル # ハ コ ボ ー イ # キ ュ ー ビ ィ pic.twitter.com/5Fv57WLN3i

– 【ハ コ ボ ー イ! 公式】 キ ュ ー ビ ィ の 部屋! (@Hakoboy_HAL) 1 avril 2020

La révélation a déçu les fans de la franchise

Bien que cette annonce ait surpris les fans du jeu, elle a malheureusement été décevante. Nous disons cela parce que beaucoup se sont enthousiasmés par le projet dérivé qui ne semble prometteur que peu de temps après l’annonce de l’annonce aujourd’hui, le 1er avril, le jour de la farce d’avril. Ce qui signifie que ce ne sera pas la réalité.

Kame Sanpo devient réalité

En plus de cela, HAL Laboratory a continué à plaisanter avec les fans et a également révélé une version réaliste du jeu mobile Kame Sanpo, un titre disponible uniquement au Japon et qui invite les joueurs à marcher.

Avec la nouvelle mise à jour, Kame Sanpo recevrait des graphismes réalistes, qui contrasteraient avec le style de dessin animé renommé du titre.

Kame Sanpo réaliste

ア ッ プ デ ー ト 計画? 超 現 実 (リ ア ル)?

『歩 数 で 勝負 !! カ メ さ ん ぽ』 開 発 チ ー ム は 、 登場 す る カ メ を リ ア ル に め ア プ リ を 改造 中 で す。

新 た な メ イ ン ビ ジ ュ ア ル ・ カ メ ほ い ほ い ・ シ ャ ー く ん を 公開 さ せ だ き ま す。 # エ フ j f さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ

– HAL Egg (ハ ル エ ッ グ) 公式 @ ハ ル 研究所 (@HALEggJP) 31 mars 2020

Que pensez-vous de la façon de plaisanter du laboratoire HAL? Auriez-vous aimé que l’un de ces 2 projets se réalise? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce jour-là, d’autres entreprises se sont jointes à cette célébration. PlatinumGames est l’un de ceux qui a le plus donné matière à discussion, car sa quatrième et dernière annonce était en fait une blague. De plus, Blizzard a préparé une surprise pour tous les fans qui pourront vérifier en jeu.

Nous vous rappelons qu’il y a quelques mois, le laboratoire HAL a eu 40 ans. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur le laboratoire HAL en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.