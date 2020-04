Une carte Minecraft gratuite montre pourquoi la distance sociale est importante

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la distanciation sociale est devenue une nécessité pour empêcher les gens de propager le virus. Cependant, il peut être difficile de comprendre les meilleures pratiques en matière de distanciation sociale, et une carte Minecraft gratuite propose une formation et une explication sur son importance.

Blockdown Simulator, disponible dans l’édition Java de Minecraft, a été créé par la société de conception et d’innovation AKQA et voit un village envahi de zombies infectieux. Vous pouvez jouer en tant qu’observateur ou infirmier, et il y a une tour située au milieu du village qui peut engendrer plus de villageois ou de zombies, élever et abaisser des maisons, déverrouiller et verrouiller des portes. Un hôpital en dessous du village peut guérir les villageois de l’infection, mais l’espace est limité et les autres villageois doivent rester non infectés afin d’éviter la surpopulation.

Bien que ses créateurs disent qu’il n’est pas conçu pour simuler notre pandémie dans le monde réel, le but de Blockdown Simulator est de montrer l’importance de la distanciation sociale et comment le fait de ne pas le faire peut rendre les travailleurs de la santé incapables de soigner les malades.

“Nous nous sommes sentis obligés d’utiliser nos compétences pour rendre les modèles de distanciation sociale accessibles à tous, en particulier aux jeunes publics qui pourraient être confus au sujet de la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons”, a déclaré le co-créateur Joseph Davies.

Parce que Blockdown Simulator utilise la version Java de Minecraft, il n’est pas disponible sur les plates-formes plus récentes qui utilisent l’édition Bedrock. Cela inclut PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cependant, ceux qui y jouent sont encouragés à modifier et à s’appuyer sur la formule afin de créer quelque chose d’encore plus «convaincant». Pour plus de jeux gratuits pour vous divertir en quarantaine, consultez notre tour d’horizon.

