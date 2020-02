Une collaboration inattendue! Duolingo et Angry Birds travailleront ensemble

Que ce soit par les mèmes ou en étant une bonne alternative pour apprendre les langues, nous sommes sûrs que vous avez entendu parler de Duolingo, l’application populaire pour iOS et Android. C’est pourquoi nous pensons qu’il vous plaira de savoir que vous aurez un curieux croisement avec Angry Birds 2, le jeu mobile Rovio.

Dans le cadre de cette collaboration, Red, le célèbre protagoniste d’Angry Birds, apparaîtra sur Duolingo. Ainsi, pendant que vous terminez vos leçons, il y aura des moments où Duo, l’animal de compagnie de la chouette de Duolingo, apparaîtra à côté de Red pour avoir une conversation humoristique. Avec cela, ils espèrent vous motiver à continuer à apprendre et à poursuivre votre leçon.

Il est important de noter que cette alliance est née inspirée de tous les mèmes Duolingo. Oui, nous parlons de toutes ces images dans lesquelles Duo est prêt à prendre une position quelque peu menaçante tant que vous vous souvenez de faire vos leçons de la journée. C’est pourquoi, dans le cadre de cette collaboration, Duo et Red auront une bonne police et une mauvaise dynamique policière pour que vous puissiez rire pendant un certain temps et continuer à apprendre.

Tu veux plus? Ensuite, vous devez savoir que la collaboration s’étendra à Angry Birds 2. Ce qui se passe, c’est que vous aurez la possibilité d’utiliser Duo Duolingo dans vos jeux d’Angry Birds 2. Ce personnage a une capacité spéciale qui vous aidera à lancer certaines des structures porcs plus compliqués.

Il est important de noter que cette collaboration sera disponible à partir d’aujourd’hui. Nous vous recommandons donc de mettre à jour vos applications pour profiter de ces nouvelles.

Qu’avez-vous pensé de cette collaboration? Avez-vous déjà imaginé que nous verrions quelque chose comme ça? Dites-le nous dans les commentaires.

