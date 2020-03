Une collection de jeux Namco classiques arrive sur Nintendo Switch

Par Sebastian Quiroz

27/03/2020 10h51

Bandai Namco a révélé que les utilisateurs de Nintendo Switch au Japon pourront obtenir une collection remplie de divers jeux d’arcade et de jeux classiques de Namco, connue sous le nom de Namcot Collection.

Ce package n’a été annoncé que pour le Japon et sera disponible le 18 juin. De la même forme, Une version numérique gratuite sera disponible qui inclura Wagyan Landet des titres supplémentaires seront disponibles à l’achat. Tous les jeux seront également vendus ensemble sous forme de package physique pour 2 400 yens. Pour le moment, on ne sait pas si Namcot Collection atteindra d’autres régions.

Ce sont les titres confirmés:

-Battle City

-Dragon Spirit

-Jockey familial

-Galaga

– le palais de Mendel

-Pac-Man

-Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

-Star Lustre

-La tour de Druaga

-Wagyan Land

-Yokai Dochuki

Accompagné de cette annonce, Une bande-annonce a également été publiée qui nous montre plus de cette collection.

Via: Bandai Namco

.