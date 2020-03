Une collection de jeux Sonic 3D? Cela dit une rumeur, mais ne t’excite pas

Les fans de Sonic the Hedgehog sont impatients d’attendre le 20 mars pour voir la prochaine annonce relative à la franchise. C’est pourquoi beaucoup ont cru à une fuite incroyable qui a assuré qu’une nouvelle collection de jeux 3D Sonic était en route. Malheureusement, tout indique que la rumeur n’était que cela.

Allons-y en partie: quelle était la rumeur? C’est une fuite présumée qui est apparue à 4chan, un site qui, comme vous le savez bien, est généralement le pays de la pêche à la traîne et des fausses nouvelles. Là, quelqu’un a posté une image dans laquelle il a dit que SEGA se préparait à annoncer un nouveau projet, qui serait une collection pour le 30e anniversaire du hérisson bleu.

Selon la rumeur, cette collection allait inclure la majorité des livraisons 3D de Sonic the Hedgehog, mais lesquelles n’étaient pas précisées. Il a également été souligné que ce serait un package qui pourrait être apprécié sur les consoles actuelles et de prochaine génération.

Voici l’image qui a déclenché la rumeur:

La nouvelle collection de Sonic: une rumeur trop belle pour être vraie?

Sans aucun doute, un package qui rassemble des versions telles que Sonic Adventure, Sonic Heroes et Sonic and the Secret Rings semble quelque chose de trop beau pour être vrai. C’est malheureusement le cas d’une telle situation.

Ce que nous voulons dire, c’est que cette fuite supposée n’est rien de plus qu’une image faite par un groupe de fans qui ont décidé de déranger un peu. Bien sûr, il semble qu’ils ne s’attendaient pas à ce que j’arrive aussi loin.

Dans les publications sur Twitter, les utilisateurs TBSFT_YT et TheBlueBlurYT ont montré que la fuite alléguée provenait de leur paternité. L’un des utilisateurs a montré le modèle 3D moderne de Sonic, Sonic classique et Tails qu’il a présenté dans l’art, tandis qu’un autre a publié une capture qui montre la version finale de l’art comme un projet modifiable dans Photoshop.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

essuyez pic.twitter.com/6l8sthPCn5

– TBSF (@TBSF_YT) 29 février 2020

Une combinaison de plus de perspective sur la caméra et de rupture du modèle. Je ne l’ai jamais essayé comme ça auparavant dans mes poses Sonic avant ça. pic.twitter.com/FexKL0m2AQ

– Blur (@TheBlueBlurYT) 1 mars 2020

Et vous, que pensez-vous de cette situation? Auriez-vous aimé une collection de jeux 3D de Sonic the Hedgehog? Dites-le nous dans les commentaires.

