Une collection Mortal Kombat 11 avec tous les DLC en route?

Un an s’est écoulé depuis la sortie de Mortal Kombat 11, et depuis lors, l’équipe de NetherRealm Studio a été chargée de fournir un contenu cohérent dans le jeu. Des combattants emblématiques de la franchise comme Shang Tsung et Nightwolf ont été inclus, ainsi que des personnages de la culture populaire comme T-800, Joker et Spawn. Maintenant Il semble qu’une version incluant tout le contenu publié jusqu’à présent pourrait être en route.

Apparu récemment un enregistrement dans la base de données Steam sous le nom Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection, ce qui semble indiquer que NetherRealm Studio pourrait travailler sur une version complète du jeu avec tous les DLC précédemment publiés.

Cependant, pour le moment il n’y a aucune confirmation de NetherRealm Studio ou de Warner Bros. Interactive Entertainment si une collection qui comprend le Kombat Pass est en route. De même, on ne sait pas si Aftermath Kollection pourrait être disponible uniquement sur PC, ou également sur consoles.

En parlant de Mortal Kombat 11, l’apparence d’Ash Williams a été révélée dans le jeu. De même, nous vous montrons ici la deuxième fatalité de Spawn.

Via: Base de données Steam

