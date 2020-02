Une compilation de toutes les fuites infinies possibles de Halo

Récemment, dans une vaillante tentative de sauver les reporters de jeu comme nous, l’utilisateur Thowasuesng a compilé une liste de grosses fuites de Halo Infinite sur Reddit. Dans le méga-thread, voici toutes les informations, mais voici un résumé. Comme toujours, ne prenez pas tout cela avec un grain de sel.

Général:

Dans le premier paragraphe, on nous a dit quelques informations générales: il a une fenêtre de publication de l’automne 2020, que nous connaissions tous déjà.

Il a une taille de fichier standard de 60 Go et potentiellement 120 Go non compressé, mais à quelle vitesse cela se chargera-t-il sur le nouveau SSD personnalisé Xbox Series X?

Il y aura trois campagnes distinctes, liées ainsi que deux modes multijoueurs distincts.

Installation modulaire pour toutes les fonctionnalités, comment la dernière mise à jour de la Master Chief Collection fait tout. Vous pouvez installer ce que vous voulez. Malheureusement, il n’est pas encore question de mode théâtre.

Campagne:

Il y a 32 missions au total avec des liens avec Halo Wars 2 et des romans récents. Les campagnes sont censées être divisées en chef principal, Locke (de Halo 5), et un nouveau spartiate Jerome-092. Les trois sont liés sous une forme ou une autre mais n’ont pas de structure narrative traditionnelle. Il a été sous-entendu que l’histoire du Master Chief n’est pas la fin et est poursuivie par les autres. Une mission a été mise à la disposition des développeurs qui ont déclaré qu’elle était similaire à «The Silent Cartographer».

Multijoueur:

Le multijoueur comportera à la fois un mode multijoueur classique et un nouveau mode Mouvement + Forge. Il existe un mode de style zone de guerre avec des classes définies telles qu’un médecin et un assassin. Sprint et propulseurs restent mais ont été ajustés pour s’adapter à Infinite. Vising Down Site est de retour mais ajusté pour s’adapter plus traditionnellement au zoom Halo classique.

Alors que les marqueurs de touche étaient présents dans les versions de test, ils ont été retravaillés ou supprimés entièrement. La dernière information est que certaines cartes auraient un mur, mais l’étendue de ce mécanisme est inconnue.

Personnalisation:

La personnalisation de l’armure pour Infinite a été comparée à Halo: Reach avec différentes armures réparties sur différentes époques Halo. Il n’est pas certain que le système de crédit de Reach revienne.

Certains éléments ne peuvent être déverrouillés que par des méthodes conventionnelles et des variantes de microtransaction peuvent être achetées. Une idée a été proposée pour limiter le montant qui peut être acheté par microtransaction, mais rien n’est encore concret.

Moteur:

Le moteur Slipspace actuel est une version fortement retravaillée du Blam! moteur et n’a pas été utilisé pour la remorque E3 2018. La bande-annonce en question a été rendue avec OctaneRender. La remorque de l’E3 2019, quant à elle, était dans le moteur et montrait la cinématique d’ouverture. Skybox Labs travaille sur la recherche d’IA tandis que The Coalition travaille en tandem avec 343 pour l’audio haute définition.

Pour l’instant, c’est tout ce qui a été compilé, mais rien ne semble trop fou pour être réaliste. Trois campagnes avec des récits non linéaires seraient une étape passionnante pour la franchise, mais nous devrons attendre et voir où cela va plus tard cette année.

Cependant, les fans n’aimaient pas que l’action soit retirée au Master Chief, avec l’ajout de Spartan Locke. Alors pourquoi deux campagnes ont-elles éloigné encore plus la lumière du chef? Seul le temps nous le dira.

