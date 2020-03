Une édition de Mortal Kombat 11 avec tous les DLC pourrait-elle arriver?

Mortal Kombat 11 est sur le marché depuis plusieurs mois, mais cela ne signifie pas que NetherRealm Studio ne fonctionne plus dans le jeu, mais continue en fait d’amener de nouveaux combattants via DLC. Si vous êtes ceux qui n’ont pas encore le titre et attendent qu’une version avec le contenu téléchargeable soit annoncée, alors cette nouvelle est pour vous, car une autre édition du jeu est peut-être en route.

Les joueurs croient que cela se réalisera à mesure que des indices apparaîtront que Mortal Kombat 11 arrivera avec tout le contenu téléchargeable à ce jour. La nouvelle version s’appellerait Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection, selon un enregistrement dans la base de données Steam.

Au cas où vous l’auriez manqué: Apparemment, plus de personnages arriveront via DLC et Ash Williams pourrait être l’un d’entre eux.

La collection pourrait inclure Spawn et d’autres combattants DLC.

Cela signifie que NetherRealm peut travailler sur une version avec le contenu DLC qui a atteint le titre jusqu’à présent; c’est-à-dire que les personnages Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-600, Sindel, Joker et le Spawn récemment ajouté apparaissent dans le jeu, appartenant à la Pack Kombat, à part Shao Khan, qui était disponible en bonus de précommande.

Il est important de dire que ces informations ne sont pas confirmées par NetherRealm Studio ou Warner Bros. Interactive Entertainment. Cela dit, on ne sait pas si cette collection sera disponible sur PC ou consoles. Nous te tiendrons informé.

Êtes-vous intéressé par un pack avec tous les personnages DLC? Pensez-vous que Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection se réalise? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce n’est pas la seule chose liée à la franchise Mortal Kombat. Dernièrement, cette franchise a donné beaucoup à dire car elle comportera 2 adaptations au cinéma, une animée et une en direct.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.