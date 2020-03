Une édition de rôle critique de Munchkin est en route

Les Mighty Nein se dirigent vers le territoire mix-max, avec une édition Critical Role du jeu de cartes Munchkin en route. L’Op a annoncé son partenariat avec l’émission de streaming D&D en ligne incroyablement populaire pour produire une édition sous licence co-brandée de Munchkin basée sur la deuxième et actuelle campagne de l’émission aux côtés de Steve Jackson Games. La version verra les joueurs s’affronter pour saisir la magie et tuer des monstres spécifiques au rôle critique, tels que Lorenzo et Avantika.

Munchkin, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu de cartes dans lequel les joueurs jouent le rôle d’aventuriers à la recherche de trésors et de niveaux afin de pouvoir atteindre le niveau 10 et gagner la partie. Ils le font en ouvrant les portes des donjons et en combattant les monstres à l’intérieur, en combinant les statistiques de leur niveau, les bonus d’équipement dont ils disposent et les cartes d’effet pour battre le score du monstre. L’objectif est de monter de niveau plus rapidement que les autres joueurs, et vous pouvez y parvenir en vous contentant de vous débrouiller seul ou en sollicitant l’aide d’autres joueurs dans des accords pour vaincre les monstres à un coût. Parallèlement à cela, il y a beaucoup de trahison alors que les joueurs essaient de nuire aux chances de leurs amis d’avancer avant de pouvoir.

“Nous sommes ravis de voir le monde et les personnages du Mighty Nein prendre vie sous forme de jeu de cartes avec Munchkin, et nous avons hâte de le partager avec les” Critters “. Nous ne serions pas ici aujourd’hui sans eux », a déclaré Ben Van Der Fluit, vice-président du développement des affaires pour le rôle critique.

«Rapide et idiot, Munchkin fait appel à un très large public», explique Phil Reed, PDG de Steve Jackson Games.

Le jeu sera disponible cet automne en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les magasins spécialisés. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ici et consulter la page du produit ici.

Cette décision est la dernière extension du rôle critique, avec un lancement officiel de la campagne D&D le 17 mars et une série animée de deux saisons, The Legend of Vox Machina, à venir sur Amazon Prime.