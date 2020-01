Une émeute condamne un chiffre de 400 millions de dollars

Le fabricant de League of Legends, Riot Games, a déclaré que le chiffre de 400 millions de dollars que l’État de Californie dit qu’il devrait payer les anciens employés dans une poursuite pour discrimination sexuelle et harcèlement sexuel.

C’est selon PCGamesN, qui a reçu des documents judiciaires datés du 22 janvier 2020 par la firme dans laquelle Riot dit que le chiffre de 400 millions de dollars est “scandaleux, imprudent et sans aucun fondement en fait ou en droit”. Auparavant, Riot avait conclu un accord préliminaire avec les plaignants pour 10 millions de dollars, ce que le ministère de l’Emploi et du Logement équitables (DFEH) a déclaré être bien en deçà de ce qu’il devrait être.

La société affirme également que le chiffre est “un nombre d’appâts cliquables conçu pour attirer l’attention” et accuse le DFEH de Californie de rechercher davantage de publicité que de demander une compensation équitable pour les femmes qui poursuivent Riot.

“Le chiffre de 400 millions de dollars du DFEH, bien que dramatique, est basé sur une approche erronée des données qui est grossièrement déformée et trompeuse”, a écrit Riot.

“En tant qu’agence chargée de comprendre les questions d’équité salariale, le DFEH le sait. Ainsi, il semble que l’intention du DFEH n’est pas de fournir une analyse significative des prétendues disparités salariales ici, mais de proposer le chiffre le plus extravagant possible, afin de recueillir des titres sensationnels et faire pression sur Riot dans le public. »

En outre, DFEH a affirmé que Riot n’a apporté aucun “changement exécutoire aux politiques de l’emploi” dans l’entreprise à la suite de l’exposé accablant de Kotaku. C’est une chose à laquelle Riot s’oppose au motif qu’il prétend avoir effectué un certain nombre de changements internes en interne, en plus de “nier fermement les allégations de” discrimination systématique “.

L’affaire se poursuit avec une audience prévue pour la Cour supérieure de Los Angeles le 3 février.