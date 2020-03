Une émeute reporte MSI 2020 à juillet

Riot a dû déplacer son tournoi MSI en raison d’une épidémie de coronavirus (Photo: Riot Games)

En raison de la propagation du Coronavirus, de nombreuses ligues de League of Legends ont suspendu l’action. Alors que MSI se rapproche et que certaines ligues jouent à quelques matchs, Riot Games a décidé de repousser le tournoi.

Le MSI a généralement lieu en mai, mais à cause du virus, Riot a décidé de repousser le tournoi. Les équipes LCS et LEC étant sur le point de terminer leurs premières ligues fractionnées comme la LPL et la LCK n’ont pas joué depuis des semaines en raison de l’épidémie. Riot a également déclaré qu’ils reculeraient les Splits d’été pour s’adapter au changement d’horaire. La plupart des ligues devant débuter les Summer Splits fin mai / début juin. Cela aurait un effet d’entraînement, car les scissions devraient idéalement commencer après MSI afin que ce soit vers la fin de juillet.

Riot a dû retarder l’endroit où MSI allait se tenir à cause du virus. L’annonce de l’endroit où elle se tiendra pourrait être annoncée en mai. Avec la Chine et la Corée du Sud bloquées à cause du virus, il serait difficile pour Riot de tenir l’événement là-bas ou de faire venir des représentants de LPL et LCK.

MSI étant retardé et Summer repoussé avec. Il a soulevé quelques questions, qu’adviendra-t-il des mondes? Jusqu’à présent, Riot n’a pas annoncé le changement de date pour les Mondiaux mais avec l’événement qui se tiendra en Chine, cela pourrait aussi dépendre de la présence du virus dans le pays. Si la Chine est toujours bloquée lorsque les Mondiaux arrivent, nous pourrions voir l’événement bouger.

Que pensez-vous du changement d’horaire? Pensez-vous que le coronavirus affectera les mondes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

