Une émission de télévision animée Aquaman est en route de James Wan

Aquaman de 2018 avec Jason Momoa a été un énorme succès, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office. Il n’est donc pas surprenant que DC cherche des moyens d’étendre la franchise, dont une partie est une nouvelle émission de télévision animée pour le service de streaming HBO Max.

L’émission, Aquaman: King of Atlantis, suit Arthur alors qu’il prend la direction du monde sous-marin. La mini-série de trois épisodes est produite par le réalisateur d’Aquaman James Wan. Cependant, il n’est pas clair si la nouvelle émission de télévision est connectée au film.

“Aquaman prend le trône du royaume sous-marin pour la première fois et découvre qu’il n’est pas facile d’être en charge – en particulier avec un demi-frère essayant de prendre Atlantis pour lui-même, les habitants de la surface causant des problèmes sous la mer et des maux anciens menaçant le danger perpétuellement “, lit une ligne de la description de The Hollywood Reporter.

King of Atlantis mettra également en vedette les personnages Vulko et Mera. Willem Dafoe a joué Vulko dans le film, avec Amber Heard dans Mera. On ne sait pas à ce stade de Momoa, Dafoe et Heard seront de retour pour exprimer leurs personnages dans King of Atlantis.

L’émission n’est que la dernière extension de la série Aquaman, car DC produit également Aquaman 2 et un spin-off effrayant axé sur The Trench.