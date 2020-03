Une énorme vente de Capcom et un jeu de plateforme classique en HD sur Nintendo Eshop

Dans le sillage de la Nintendo Direct Mini de ce matin, quatre nouveaux jeux ont été lancés par surprise – voici tout le reste qui devrait sortir cette semaine.

Les fans de Ty the Tasmanian Tiger seront ravis de la sortie du remaster HD le 31 mars, tandis que le remaster HD est sorti pour la première fois sur Steam en 2016, il arrive enfin sur Nintendo Switch après quatre longues années. Le portage de ce jeu de plateforme GameCube, PlayStation 2 et Xbox 3D est sûr de ramener une partie de la nostalgie du début des années 2000 pour beaucoup d’entre nous, avec d’innombrables heures de notre enfance consacrées à trouver ces œufs de tonnerre insaisissables.

L’un des titres annoncés dans Direct ce matin était Bravely Default 2, avec une démo disponible en téléchargement maintenant sur le Nintendo Eshop. Arms est également libre de jouer pendant un temps limité pour les membres de Nintendo Switch Online – sautez avant le 6 avril pour célébrer la présentation d’un personnage Arms à Super Smash Bros.Ultimate en juin.

Voici une liste complète de tous les jeux Nintendo Switch sortis cette semaine sur l’Eshop:

27 mars

Giganotosaurus The GameEnfants de ZodiarcsUne seule pièce: Pirate Warriors 4Saints Row IV: RééluRépresséCopperBellDuck Souls +

30 mars

31 mars

The ComplexBubble Bobble 4 FriendsZombie Army TrilogyOperencia: The Stolen SunTreachery in Beatdown CityChapeauTY the Tasmanian Tiger HDStones of the Revenant

le premier avril

Service de livraison totalement fiable

2 Avril

MetaChampionsRascal FightPocket HarvestJunk JackHorror Bundle Vol. 1SnakeybusMazM: Jekyll and HydeCurious ExpeditionArtefacts perdusL’Empire Otterman

Capcom organise également une vente de certains de leurs plus grands succès pour la Nintendo Switch et la 3DS cette semaine, avec de gros contrats à gagner.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 19,99 $ OKAMI HD – 11,99 $ Resident Evil 4 – 19,99 $ Mega Man 11 – 14,99 $ Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) – 8,99 $ Resident Evil Revelations (3DS) – 7,99 $

Ces offres expireront à 23 h 59, heure du Pacifique, le 30 mars, alors profitez-en tant que vous le pouvez.

