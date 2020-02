Une enquête de Sony pose des questions sur la lecture à distance PS4 sur le commutateur, la Dualshock portable Wii U-esque

Une enquête Reddit partagée par Sony étudie la popularité de quelques ajouts potentiels à PS4 Remote Play, ainsi que d’un nouveau contrôleur potentiel. Les questions du sondage demandaient si les joueurs seraient intéressés à utiliser la lecture à distance PS4 sur de nouveaux appareils comme le Switch, s’ils utiliseraient la lecture à distance hors ligne, s’ils aimeraient voir les jeux de la génération précédente fonctionner sur la lecture à distance PS4, et cela a fait apparaître un DualShock portable avec un écran. Cela permettrait vraisemblablement aux joueurs de s’engager dans un jeu hors télévision comme avec la Wii U.

Toutes ces idées sont assez intéressantes et pourraient être pertinentes pour beaucoup d’entre nous si PS4 Remote Play devenait une chose sur Switch. La combinaison de quelques-unes des fonctionnalités postulées pourrait également être le seul moyen de jouer éventuellement certains anciens classiques tels que Chrono Trigger et Suikoden via un commutateur (à moins qu’un groupe d’éditeurs ne descendent tous de leurs fesses et apportent leurs classiques au système, mais c’est une discussion pour une autre fois). Il est également intéressant de voir une autre grande entreprise se pencher sur une manette Wii U-esque Gamepad après que Nintendo n’a pas réussi à trouver le système; ironiquement, il pourrait peut-être finir par fonctionner comme un accessoire d’une console établie (comme de nombreux acheteurs occasionnels supposaient que la Wii U était à la Wii) plutôt que comme la base d’un système.

Pourriez-vous utiliser ces ajouts suggérés à la lecture à distance PS4? L’utilisez-vous tel quel? Pourquoi ou pourquoi pas? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

