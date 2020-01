Une enquête GDC indique que 19% des développeurs prévoient un prochain jeu pour Nintendo Switch

L’enquête annuelle sur l’état de l’industrie de GDC a été publiée pour 2020 et 4 000 développeurs ont été interrogés sur leurs plans pour l’avenir. Alors que l’accent est mis sur la prochaine génération et sur le développement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, Nintendo semble s’en sortir indemne. “17% des développeurs ont déclaré que leur projet actuel serait publié sur la console, et 19% prévoyaient leur prochain jeu pour cela.” Vous pouvez lire le rapport complet ainsi que les ventilations pour le développement sur chaque plate-forme, ici.

