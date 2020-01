Une enquête GDC montre le nombre de commutateurs pris en charge par rapport aux consoles de nouvelle génération

En mars, elle marquera le troisième anniversaire du lancement de la Nintendo Switch. En repensant aux trois années d’hybride sur le marché, beaucoup de choses se sont passées. Les ventes ont été solides et les développeurs, petits et grands, ont constamment montré un soutien relativement décent. Les choses augurent mieux pour Nintendo par rapport aux générations précédentes, mais comment se comparent-elles aux autres plates-formes?

Les données d’une récente enquête auprès des développeurs menée au GDC 2020 brossent un tableau assez intéressant.

Les données sont imbriquées sous trois questions principales:

1.) 17% des développeurs apportent leur projet actuel à Switch (2019 avait 12%)

2.) 19% des développeurs sortiront leur prochain jeu sur Switch (2019 avait 22%)

3.) 37% des développeurs ont intérêt à créer un jeu pour Switch (45% en 2019)

Par rapport à l’année dernière, on constate qu’il y a surtout une tendance à la baisse dans tous les domaines sauf pour les projets en cours. Il est logique que le nombre de développeurs faisant actuellement un jeu pour Switch soit plus élevé, car l’année a changé, donc les projets en attente de l’année dernière sont maintenant en développement. Alors que le nombre de développeurs prévoyant de sortir leur prochain jeu sur Switch a chuté, l’intérêt général est toujours élevé, bien que inférieur à celui de l’année dernière.

Mais comment cela se compare-t-il aux statistiques des autres consoles? Regarde:

Le Switch traîne toujours derrière les plates-formes actuelles, même la Xbox One. Il a une base d’installation plus grande que la Xbox One, donc c’est un peu surprenant, mais compte tenu de la différence de puissance, c’est fondamentalement compréhensible.

Pour l’avenir, il y a encore plus de studios travaillant sur des titres de la génération actuelle plutôt que sur la prochaine génération. En 2021, la différence sera certainement en faveur de la PS5 et de la Xbox Series X, mais pour l’instant, les produits phares actuels se maintiennent. Quant à Switch, il a plus de support que la PS5 et la Xbox Series X, mais juste un cran de moins que la PS4 et la Xbox One. Nous devrons voir comment les chiffres différeront à l’avenir.

Ce graphique final montre le plus grand fossé entre les systèmes actuels et futurs. Les développeurs sont naturellement plus enthousiastes à l’idée de créer des jeux pour les prochains systèmes plutôt que pour la PS4 et la Xbox One désormais très anciennes. Le Switch, cependant, est juste là-haut presque égal à la PS5 en termes de taux d’intérêt. Cela montre que malgré le fait que les nouvelles consoles soient plus puissantes, les développeurs souhaitent pour l’instant toujours apporter leurs jeux à Switch s’ils le peuvent. Sa base d’installation est déjà importante et ne fera que croître, alors j’espère que ce nombre ne changera pas de manière trop spectaculaire en 2021.

Dans l’ensemble, ce rapport dresse un tableau relativement décent des perspectives du commutateur. Les développeurs semblent toujours prêts à travailler avec lui dans un avenir prévisible, et le support est déjà assez actif. Certaines personnes de l’industrie ne croient pas que le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X aura un effet énorme sur les ventes du Switch. Si cela s’avère effectivement être le cas, les développeurs peuvent très bien s’en tenir à l’hybride jusqu’à ce que son cycle de vie arrive à son terme. Au rythme où va le Switch, cela devrait être au moins jusqu’en 2022.

