Une entreprise prévoit des problèmes à court terme pour PS5 et Xbox Series X en raison d’un coronavirus

Les attentes pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, PlayStation 5 et Xbox Series X, respectivement, sont élevées, bien que jusqu’à présent, on en sache peu sur elles. La date de sortie est inconnue, ce qui provoque plus d’alarmes en raison d’un retard possible auquel les systèmes pourraient être confrontés face à la contingence des coronavirus (COVID-19) dans le monde entier. Ces derniers jours, des rapports indiquent que les deux systèmes pourraient modifier leurs débuts à la suite de cela et aujourd’hui, plus d’informations émergent qui renforcent un retard imminent.

Selon la société d’analyse industrielle DFC Intelligence (via Wccftech), l’impact du coronavirus sur la distribution de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X devrait se refléter à court terme, et il existe une forte possibilité que même ne sont pas prêts à faire leurs débuts en 2020.

La firme souligne que l’économie est dans un état d’incertitude et que cela entraînera que, bien que la situation se soit améliorée dans quelques semaines, la fabrication et la livraison des systèmes seraient gravement affectées; en effet, en cas de respect de sa fenêtre de lancement, les unités seraient limitées et leur prix serait plus élevé que prévu.

En revanche, heureusement pour ces 2 sociétés, les perspectives s’annoncent très bonnes, selon DFC Intelligence, car la demande pourrait bien dépasser les stocks au lancement, mais elle suscitera un intérêt pour augmenter les ventes en général.

Que pourrait-il arriver avec les débuts de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X?

Il est important de dire que la date de sortie de ni PlayStation 5 ni Xbox Series X n’est connue jusqu’à présent, mais n’est considérée comme une fenêtre de lancement prévue que pour la fin de cette année. Ce qui circule, c’est qu’il est très sujet à modification en raison de tout ce que le coronavirus représente dans le monde et des mesures mises en œuvre pour prévenir les infections.

Un éventuel retard dans le lancement de ces consoles semble de plus en plus imminent, ce qui jusqu’à présent n’a pas encore présenté ses détails officiellement.

Quant au prix, rien n’a été dit à ce sujet, mais il y a des rumeurs qui montrent que Sony est dans un dilemme important pour déterminer le montant d’argent dans lequel la PlayStation 5 sera mise en vente.

Quelle est votre opinion sur ces déclarations? Pensez-vous que le lancement des nouvelles consoles est retardé? Envisagez-vous d’en acheter un au lancement? Dites-le nous dans les commentaires.

Le coronavirus a commencé à affecter les pays asiatiques et même là, il y a eu un grand impact sur la distribution de certaines consoles et la fabrication de composants. Cependant, les répercussions pourraient se faire sentir dans d’autres parties du monde, comme en Amérique et en Europe, qui prennent maintenant des précautions extrêmes contre ce problème international. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux effets du coronavirus si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.