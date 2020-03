Une erreur de réseau rend le jeu impossible – HITC

Activision

L’apparition d’un message d’erreur réseau lors de la tentative de téléchargement de Call Of Duty Warzone a laissé les joueurs à la recherche d’un correctif.

La mise à jour d’Activision et d’Infinity Ward pour Call Of Duty Warzone a été retardée d’un nombre indéterminé de jours, mais – bien que cela soit décevant – certains fans ne peuvent pas jouer du tout en raison d’un message d’erreur réseau lorsqu’ils essaient de le télécharger sur PC .

À sa sortie, Call Of Duty Warzone avait reçu six millions de téléchargements en seulement 24 heures. Et vous feriez mieux de croire que plus de gens cherchent à y jouer maintenant que jamais grâce à la situation actuelle de verrouillage à travers le monde.

Malheureusement, cela signifie que les téléchargements seront limités par l’augmentation du trafic, et cela semble être la racine du problème pour les fans qui sont accueillis par un message d’erreur réseau ennuyeux lorsqu’ils essaient de télécharger Warzone et Battle.net.

Résolution des problèmes: message d’erreur réseau de téléchargement de Call Of Duty Warzone

Il n’y a pas de correctif pour le message d’erreur réseau lorsque vous essayez de télécharger Call Of Duty Warzone sur PC.

A en juger par les utilisateurs sur Reddit, un message d’erreur réseau apparaît lors de la tentative de téléchargement de Call Of Duty Warzone et de la configuration Battle.net.

Un utilisateur a suggéré qu’il était en mesure de résoudre le problème en utilisant un gestionnaire de téléchargement tel que iDownloader, mais tout le monde a convenu à peu près à l’unanimité que le blâme ne réside pas aux pieds de leur Internet ou de leur ordinateur.

La plupart des gens sur Reddit et d’autres forums sont d’accord pour dire que le message d’erreur réseau apparaît en raison des «serveurs Activison martelés».

Cela signifie qu’il n’y a pas de solution de votre côté que vous puissiez mettre en œuvre de manière réaliste, car vous n’êtes pas le problème.

