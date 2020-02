Une étude garantit que l’exercice peut améliorer vos performances en LoL

Il est impossible de nier que, à l’occasion, nous préférons continuer avec notre marathon de jeu pour classer au lieu de nous reposer pendant un certain temps et de faire de l’exercice. Cependant, nous pensons que vous devriez reconsidérer vos actions la prochaine fois que vous serez dans cette situation. Nous disons que depuis qu’une nouvelle étude garantit que l’exercice peut avoir un impact positif sur vos performances dans League of Legends.

Il s’agit d’une étude publiée sur le site officiel de l’American College of Sports Medicine, qui est née dans le but de trouver un moyen de motiver les joueurs à faire plus d’exercice. Ainsi, ils ont commencé à rechercher s’il y avait un quelconque avantage à faire de l’exercice avant de profiter d’un jeu de League of Legends.

Pour le savoir, ils ont rejoint 20 jeunes joueurs et leur ont demandé de terminer une tâche personnalisée de League of Legends après une courte séance d’exercice cardiovasculaire. Ces conditions ont été administrées sur 2 jours distincts contrebalancés. Ils ont ensuite mesuré les performances en fonction du nombre de cibles éliminées, de la précision des attaques et de la capacité à vaincre les ennemis.

Mais quels ont été ses résultats? Selon l’étude, l’exercice a amélioré la capacité d’éliminer les cibles, ainsi que la précision

Il est important de noter que cette étude n’est pas suffisante pour garantir que ces effets s’étendent à d’autres jeux vidéo. C’est pourquoi, pour le moment, la science dit seulement que cela pourrait vous aider dans League of Legends. Bien sûr, dans d’autres études qui montrent que la relation s’étend à d’autres jeux, nous vous invitons à faire un petit exercice avant chaque jeu. Après tout, vous rendrez un immense service à votre corps.

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle étude? Cela vous a-t-il motivé à faire un peu plus d’exercice? Dites-le nous dans les commentaires.

League of Legends est disponible pour PC et Mac. Vous pouvez en savoir plus sur le populaire Riot Games MOBA en cliquant ici.

