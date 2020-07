une expansion solide mais prévisible

La première extension de Pokemon Sword and Shield n’est pas bouleversante, mais elle continue de définir l’avenir de la série.

Retour quand Épée et bouclier Pokémon publié pour la première fois en novembre dernier, il est juste de dire que j’ai ressenti une pointe de déception. Cette déception était sans doute en partie due au fait que je rêvais à quoi ressemblerait un titre complet de Pokémon 3D sur console depuis environ 1999, environ deux ou trois heures après avoir commencé à jouer à Pokemon Blue.

Il n’était peut-être pas surprenant que Pokemon Sword and Shield n’ait pas été à la hauteur – mais il y avait également une liste de problèmes que je maintiens, comme une critique de l’état généralement statique du jeu au combat, en particulier à la lumière de le jeu réduisant le nombre de Pokémon inclus pour permettre théoriquement un plus grand degré de détail.

L’épée et le bouclier n’étaient pas mauvais du tout, mais comme je l’ai dit, j’étais un peu déçu. Le point le plus lumineux du jeu était sans aucun doute la zone sauvage, une zone ouverte qui décrochait la caméra et vous permettait d’explorer hors des sentiers battus très tôt dans le jeu. À bien des égards, la zone sauvage ressemblait au véritable avenir de Pokemon: un avenir peut-être trop ambitieux pour que le développeur Game Freak puisse l’exprimer à travers l’expérience.

Cette hypothèse est confirmée par la récente publication de The Ile d’Armure, la première moitié du pack d’extension téléchargeable de Sword and Shield. À bien des égards, l’île d’Armure semble prête à poursuivre ce que la zone sauvage a commencé tout en abordant de front plusieurs plaintes clés concernant Sword and Shield en offrant un après-match renforcé et une sélection de Pokémon classiques auparavant absents.

C’est vraiment ce qu’est l’île d’Armure: c’est une meilleure version de la zone sauvage. Vous pouvez démarrer le DLC Isle of Armor quel que soit le niveau, ce qui signifie que vous pouvez vous y rendre dans les premières heures de Sword and Shield – mais en réalité, il est clairement conçu comme une extension de fin de jeu pour votre aventure à travers Galar.

Une fois arrivé, une brève introduction vous permet de vous familiariser avant de vous libérer. Voici une nouvelle zone énorme avec une variété de zones à visiter, chacune avec des Pokémon uniques engendrant des favoris de retour.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

L’île titulaire apporte de nouvelles Pokémon Raid Dens et une histoire que vous pouvez ramasser et compléter pour des récompenses modestes, mais à part cela, c’est à peu près comme d’habitude selon la configuration introduite dans la zone sauvage du jeu de base. Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant – vous pouvez voir dans cette extension que Game Freak expérimente cette conception ouverte, et l’île d’Armour se sent plus intéressante à explorer et plus variée visuellement que la zone sauvage d’origine.

Le Pokémon de retour au nombre de 107 au total, ce qui est assez décent. J’étais toujours d’accord avec le concept de recadrer le désormais énorme Pokedex «national» au nom de la création d’un jeu plus facile à gérer – mais le retour des créatures est toujours un bonus. Il y en a quelques-uns que je suis particulièrement heureux de retrouver.

L’histoire est assez simple – je l’ai assez bien appréciée, mais votre kilométrage variera en fonction de votre niveau. Il est à son meilleur quand il vous donne quelques mystères légers, comme traquer Slowpoke échappé, mais bientôt vous êtes de retour dans des batailles, ce qui sera une expérience beaucoup plus subjective. Au combat, l’échelle est au mieux modeste, ce qui signifie que ceux qui sont plus agressivement nivelés et préparés y trouveront un jeu d’enfant. Si vous vous êtes plongé dans des choses comme les rencontres haut de gamme et « max raid » compétitives, cette histoire ne fournira pas beaucoup de défi – ce qui est dommage étant donné que le reste de l’île d’Armour vise à améliorer l’expérience. pour le hardcore.

Sur ce sujet, les ajouts spécifiquement destinés à ces joueurs hardcore sont parmi les meilleurs. La nouvelle machine Cram-o-Matic est un moyen intelligent de broyer certains des éléments les plus puissants du jeu, et il existe de nouvelles formes Gigantamax pour Pokemon préféré des fans – certaines d’entre elles ont été extraites dès la version originale.

L’île d’Armure ne va pas vraiment vous couper le souffle; c’est une extension simple et itérative, mais dans les éléments de sa conception et de sa présentation, vous pouvez voir les développeurs Pokemon se familiariser avec un nouveau style de conception pour la série – et cela me rend impatient pour l’avenir. En attendant, si vous voulez juste plus de Pokémon Épée et Bouclier, c’est génial aussi – c’est une extension digne du jeu, d’autant plus que ce n’est que la première moitié de l’offre de passe d’extension.