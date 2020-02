Une extension DLC à un seul joueur pour Luigi’s Mansion 3 était une idée qui s’est «rapidement estompée»

Une chose qui a dérouté beaucoup de fans de longue date de Nintendo, c’est lorsque Nintendo a annoncé qu’il publierait du contenu complémentaire multijoueur pour Luigi’s Mansion 3. De tous les jeux, pourquoi voudriez-vous publier un DLC multijoueur pour cette aventure solo effrayante? Pauvre vieux Mario Party.

Eh bien, la raison est assez simple. C’est tout simplement parce que le développeur Next Level Games le voulait. Tout cela remonte aux années précédentes de la société, lorsqu’elle travaillait sur des expériences multijoueurs comme Super Mario Strikers (autrement appelé Mario Smash Football).

Lors d’une récente interview avec Kotaku, le directeur créatif de Luigi’s Mansion 3, Bryce Holliday, a expliqué comment le Next Level adorait créer des jeux multijoueurs:

chez NLG, nous aimons créer des jeux multijoueurs, [Luigi’s Mansion 3] DLC est plein de ces expériences que nous voulions partager

Il a en outre expliqué comment une extension solo a été envisagée mais a été “rapidement” abandonnée:

Au tout début, NLG avait envie de faire une extension pour un seul joueur, mais elle s’est rapidement estompée

Faire des jeux en mode histoire est un processus difficile et plus lent, en termes de développement, que les modes multijoueurs, nous avons donc fini par les pousser vers le DLC. Le développement de DLC multijoueur sera une nouvelle pause pour NLG et forcera un certain exercice de notre “cerveau multijoueur”. Un avantage supplémentaire est que les idées solo solo peuvent être enregistrées pour autre chose à l’avenir. “

