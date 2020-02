Une femme de 95 ans voulait réparer son Game Boy et Nintendo lui en a donné un

La Game Boy original, dont le lancement remonte à 1989, est l’une des consoles les plus emblématiques de l’histoire. Son impact était si important à l’époque que certains de ses acheteurs, même si vous ne le croyez pas, l’utilisent toujours comme matériel principal. L’histoire que nous allons vous raconter aujourd’hui est le meilleur exemple de jeux vidéo, en plus de marquer les générations, peut être apprécié par n’importe qui quel que soit son âge.

Une femme de 95 ans, selon le journal japonais Asahi Shimbun (via Sora News 24), J’étais fan de Tetris; Il l’a apprécié pendant plusieurs décennies dans son Game Boy original. Kuniko Tsusaka, sa fille, a expliqué que sa mère avait emporté la console partout. En fait, c’est le troisième qu’il a acheté, car il voulait garder vivante son expérience avec le jeu populaire. Malheureusement l’ordinateur portable est tombé en panne juste au moment où elle avait atteint l’âge mentionné.

Actuellement, réparer le premier Game Boy n’est pas une tâche simple. Nintendo a cessé de le fabriquer en 2003, il est donc de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange. La solution”? Achetez-en un nouveau. Le problème, cependant, c’est qu’au Japon, c’est aussi une tâche titanesque de trouver le nouvel ordinateur portable sans avoir un prix exorbitant. Tsusaka dit qu’ils sont allés dans de nombreux magasins sans chance, dans tous ils ont été vendus.

Tsusaka et sa mère n’ont pas réussi à trouver un nouveau Game Boy sans prix exorbitant

Acceptant qu’il serait impossible de la retrouver, Tsusaka entreprit une dernière tentative avec peu d’options de réussite: contactez le support technique de Nintendo dans l’espoir d’obtenir une réparation. Fait intéressant, ils ne l’ont pas fait par téléphone ou par courrier électronique, mais en écrivant une lettre sur papier et en l’envoyant via le service postal du pays asiatique. Une semaine plus tard, la grande surprise s’est produite.

Nintendo a non seulement répondu à la lettre, mais il leur a donné un tout nouveau Game Boy. L’entreprise de Kyoto a expliqué qu’elle ne pouvait pas la réparer car elle n’avait plus les pièces nécessaires. Heureusement, ils avaient toujours l’ordinateur portable dans leurs caves et n’avaient aucun problème à le donner. De plus, ils en ont profité pour souhaiter au joueur une longue vie. La mère de Tsusaka il a vécu jusqu’à 99 ans.

