Une fuite de génération 4 suggère que la plupart des Pokémon auraient des différences de genre

Une récente fuite de Pokémon de génération 4 suggère que ses sprites incluraient à l'origine beaucoup plus de différences entre les sexes. Un YouTuber appelé «Dr. Lava »a mis en évidence les prétendus sprites Pokémon Diamond et Pearl beta, qui sont apparus à l'origine sur 4chan.

Cette fuite de génération 4 ne montre aucun Pokémon inutilisé comme la fuite d'or et d'argent de Spaceworld 1997 de l'année dernière. Cependant, cela révèle que de nombreux Pokémon étaient censés avoir des différences de genre qui n'ont pas fait la coupe finale.

La fuite de sprite bêta de génération 4:

La nouvelle fuite de Pokemon vient de révéler des tonnes de différences entre les sexes qui ont fini par être supprimées des versions de sortie de Gen 4. Je viens de publier un long article expliquant le quoi, où, quand et pourquoi.

Dans de nombreux cas, les variantes femelles bêta avaient des caractéristiques physiques différentes de leurs versions finales. Par exemple, les oreilles des femmes Pikachu et Raichu allaient pointer vers le bas plutôt que vers le haut. Mais parfois, les variantes masculines différaient, comme le Chimecho masculin, qui arborait une bande jaune au lieu d'une rose.

Révéler la légitimité de la fuite Pokémon Gen 4

De nombreux aspects de cette fuite de Pokémon de génération 4 suggèrent qu'elle est en fait légitime. Les sprites correspondent aux informations publiées dans CoroCoro en juillet 2006 avant la sortie de Diamond and Pearl.

Ce numéro de CoroCoro a déclaré que «les Pokémon mâles et femelles seront désormais clairement reconnaissables dans la plupart, sinon tous les cas. La plupart des Pokémon femelles seront plus petites ou auront des caractéristiques physiques réduites ou manquantes. »

Il est intéressant de noter que la femelle Charizard dans la fuite Pokémon Gen 4 n'avait qu'une seule corne. Cela pourrait être en référence à des œuvres d'art datant de 1997, qui montraient un Charizard à une corne. De plus, la femelle Mudkip dans la fuite possédait une nageoire plus petite, tout comme un sprite inutilisé qui apparaît dans les données internes de Diamond and Pearl.

