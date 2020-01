Une histoire complète du sabre noir, le sabre laser mandalorien

Tarre Vizsla, le premier Jedi mandalorien, brandit son sabre laser – sans savoir qu’il deviendrait un jour l’un des symboles les plus durables de son peuple. Image: Lucasfilm

Étoiles mortes. Base Starkiller. L’ordonnance définitive. Les sabres laser des héritages Jedi et Sith. Star Wars regorge d’armes incompréhensiblement puissantes, que ce soit les outils d’individus héroïques et méchants ou la puissance militaire combinée des empires. Mais aucun n’est devenu plus important ou intéressant pour la galaxie loin, très loin en ce moment que le mythique sabre noir.

Lancé pour la première fois dans la série animée Clone Wars il y a près de dix ans jour pour jour dans “The Mandalore Plot”, le Darksaber est devenu plus que l’arme visuellement impressionnante d’un sinistre méchant de Star Wars. Il a, presque autant que l’armure emblématique et le casque T-Visored, devenu symbolique de l’une des cultures les plus aimées et les plus fascinantes de Star Wars, les Mandaloriens eux-mêmes.

Et maintenant qu’une image aussi frappante a fait son chemin entre des mains surprenantes et dans le domaine de la guerre des étoiles en direct avec The Mandalorian, le Darksaber est devenu l’un des babioles les plus intrigants de la Galaxie. Si son arrivée dans la vie de Din Djarin et sa petite charge verte vous ont intrigué, voici tout ce que vous devez savoir sur le voyage de l’une des armes les plus intéressantes de l’histoire de Star Wars – et comment elle est devenue une lame qui a défini Mandalore plus que n’importe quel masque.

Une fresque murale dans la capitale mandalorienne, Sundari, représentant les Mandaloriens au combat contre les forces Jedi et de la République.Image: Lucasfilm

Les guerres mandaloriennes

Le Darksaber, comme son nom l’indique, est en effet une sorte de sabre laser: comme tous les sabres laser, il est alimenté par un cristal kyber, un noir rare trouvé par un ancien Jedi de l’époque de l’Ancienne République, des milliers d’années avant les événements. de la saga Skywalker. Ce Jedi était Tarre Vizsla, le premier Mandalorien jamais intronisé dans l’Ordre Jedi et finalement «Mand’alor» – le titre donné au chef du peuple mandalorien unifié. On sait peu de choses sur Vizsla autre que son héritage en tant que premier de sa culture à rejoindre les Jedi, et que son arme ancienne a survécu à des éons de conflit – mais la coopération pacifique de Vizsla avec les Jedi ne durera pas après sa mort.

L’Ordre a enterré le Darksaber dans son Temple sur Coruscant, seulement pour que les membres du clan de Vizsla se frayent un chemin et le récupèrent, brandissant le Darksaber dans la bataille pour unir à nouveau les différentes factions tribales de Mandalore en une seule. Bien que les Mandaloriens se soient engagés dans de nombreux conflits au cours de cette période, le plus important de tous était contre les Jedi eux-mêmes, le Darksaber, autrefois une arme de l’Ordre, étant maintenant brandi contre lui.

Dans le canon actuel de Star Wars, on sait peu de choses sur ces guerres à part le fait qu’elles se sont produites pendant le déclin de l’Ancienne République et que la planète Malachor a été le théâtre de l’une de ses batailles culminantes – tout comme Mandalore lui-même, finalement marqué par un événement cataclysmique qui a laissé une grande partie de sa surface en ruine et le Jedi victorieux. Mais ces pépites d’informations sont en fait des références à la définition de morceaux de trame de fond des RPG informatiques bien-aimés Bioware et Obsidian, Knights of the Old Republic et sa suite, The Sith Lords. Peu de ces jeux au-delà de références telles que celles-ci sont toujours canon à l’ère de Disney de Star Wars, mais dans les jeux KOTOR, les néo-croisés mandaloriens se sont engagés dans un conflit expansionniste avec la République, qui ont été aidés par une faction renégate de Jedi, le Revanchiste – dirigé par Jedi Revan capricieux.

Pendant seize ans, les guerres mandaloriennes ont pris fin sur la planète Malachor V, lorsque, sacrifiant un nombre incalculable de forces revanchistes dans le processus, le général Meetra Surik (qui deviendra finalement le protagoniste des chevaliers de l’ancienne République II, l’exil Jedi) activé une super-arme qui a créé un vortex de gravité, décimant les forces mandaloriennes et jedi à la surface de Malachor. Nous savons qu’une tragédie similaire s’est produite sur Malachor dans le canon révisé de Star Wars – Ahsoka, Ezra et Kanan sont les témoins de la surface horriblement endommagée et couverte de cadavres de la planète pendant l’apogée de la deuxième saison des Rebels. Mais au-delà de cela, tout ce que nous savons du véritable résultat des guerres mandaloriennes, c’est que même le sabre noir et un mandalore uni ne pourraient pas arrêter les Jedi.

Des milliers d’années après que ses ancêtres aient fait la même chose, Pre Vizsla emmène le sabre noir au combat contre un Jedi.Image: Lucasfilm

Death Watch Rises

Des milliers d’années plus tard, le peuple mandalorien a subi un changement structurel radical dans sa société. Le bellicisme expansionniste et l’accent mis sur leur culture dirigée par les guerriers avaient cédé la place à la neutralité isolationniste, et au moment des guerres de clones, un nouveau mouvement politique était apparu sur la planète qui favorisait la paix sur les conflits. Le titre de Mand’alor ne régnait plus, et au lieu de la maison Vizsla (les descendants de Tarre) ouvrant la voie, une autre des maisons familiales de Mandalore, Kryze – en particulier la duchesse Satine Kryze – était à la tête du gouvernement mandalorien.

Le Darksaber, bien que toujours un puissant symbole, était devenu une arme de notoriété sur ce Mandalore au lieu d’un grand rassembleur. Bien que la lame soit toujours restée la propriété de la Maison Vizsla, son porteur, Pre, était assis à la tête du Death Watch. Un groupe dissident de Mandaloriens exilés sur la lune de Concord Dawn après une guerre civile qui a conduit à l’ascension de la Maison Kryze, le rôle de Death Watch dans la société mandalorienne à ce stade était complexe. Dans Clone Wars, ils sont dépeints comme des terroristes sans équivoque, avec Pre Vizsla brandissant le Darksaber comme une déclaration de son droit de ramener Mandalore à sa culture guerrière. Dans The Mandalorian, les choses sont un peu plus floues, Death Watch est chargé de sauver le jeune Din Djarin d’une mort certaine dans une attaque séparatiste, le prenant comme un enfant trouvé et repoussant les armées droïdes qui ont massacré ses compagnons villageois.

Quel que soit le rôle de Death Watch dans les guerres de clones, spécifiquement aux yeux de Djarin – bien qu’il reste à voir, étant donné le peu que nous savons de la trame de fond du Mandalorien, il est probable qu’il a été adopté dans la culture mandalorienne parce que Death Watch, déjà diminué et exilé, avait besoin de plus corps pour la cause de Vizsla – nous savons que son sort final est lié au Darksaber. En collaboration avec Darth Maul ressuscité, Pre Vizsla a organisé un coup d’État contre le gouvernement de la duchesse Satine, brandissant le Darksaber au combat alors que Death Watch a submergé et détenu les propres fidèles de Satine. Reprenant le titre de Mand’alor pour lui-même, une règle Vizsla de Mandalore était arrivée une fois de plus …

Mais pas pour longtemps. Trahi par Maul, Vizsla lui-même est tombé dans un procès au combat pour le trône de Mandalore, et le Darksaber lui-même est passé en la possession de l’ancien Sith – tombant des mains mandaloriennes pour ce qui est probablement la première fois depuis qu’il a été libéré du Temple Jedi.

Bo-Katan Kryze hérite du sabre noir, en l’utilisant unir les forces de la maison Vizsla contre la domination impériale.Image: Lucasfilm

Empire’s End

La domination de Maul sur Mandalore ne durerait pas. Assiégé par les forces de la République et attaqué par son ancien maître, Dark Sidious, Maul a fui le monde avec le Darksaber, attendant les derniers jours de la guerre des clones et la montée de l’empire de son ancien maître sur son monde natal de Dathomir. Alors que les armées libérales de la République sur Mandalore devenaient des forces impériales occupantes et que la Maison Kryze et la Maison Vizsla étaient sans gouvernail, l’indépendance longtemps recherchée des Mandaloriens prenait fin. Bien qu’un Mandalorien soit à la tête de la direction de la planète – le vice-roi Gar Saxon, chef des Super Commandos impériaux – il était subordonné à l’Empire Galactique.

Dans les années qui ont précédé la bataille de Yavin, cependant, le Darksaber a retrouvé son chemin ancestral. Après avoir tenté de courtiser le jeune Ezra Bridger sensible à la force à ses côtés, le Darksaber a été récupéré du repaire de Maul sur Dathomir par l’une des amies d’Ezra de l’Alliance rebelle, Mandalorian Sabine Wren – fille capricieuse d’un des clans vassaux de la Maison Vizsla. Travaillant sous les ordres des Protecteurs de Concord Dawn – une ancienne faction de Mandaloriens hérissés sous le joug de l’occupation impériale – Wren s’est entraînée à manier le Darksaber afin qu’elle puisse retourner dans son monde natal et l’utiliser à nouveau comme symbole de l’indépendance des Mandaloriens. Bien qu’il soit entaché par l’utilisation de la lame par Pre Vizsla dans les guerres de clones, l’héritage du sabre noir comme arme qui a uni Mandalore contre ses ennemis à l’époque de l’Ancienne République était toujours puissant.

Sabine manierait le Darksaber en révolte contre le règne de Saxon, l’utilisant finalement pour vaincre le vice-roi en combat unique – laissant temporairement ses amis dans la Rébellion pour commencer à unir les maisons disparates de Mandalore une fois de plus dans une bataille pour arracher la planète du contrôle impérial. Sabine a finalement réussi, mais a choisi de remettre le Darksaber à un nouveau Mand’alor plutôt que de le prendre pour lui-même. Cette fois, ce n’était pas un Vizsla qui unirait Mandalore, mais un Kryze une fois de plus: Bo-Katan, la sœur de Satine et un ancien allié devenu ennemi de Pre Vizsla dans le Death Watch.

Le Darksaber a de nouveau quitté les mains des Mandaloriens, désormais en possession de leurs anciens subjugateurs. Image: Lucasfilm

Encore une fois, cependant, l’indépendance de Mandalore ne devait pas durer. Au cours de la guerre civile galactique, l’Empire a décrété une grande purge contre les Mandaloriens, brisant son peuple en factions tribales et dispersant les survivants à travers la bordure extérieure. Le Darksaber est tombé entre les mains de l’Imperial et, comme l’a révélé la finale du Mandalorian, est resté là même après la propre destruction de l’Empire, le Darksaber étant désormais entre les mains du Moff Gideon de l’Imperial Remnant. Comment cela est-il arrivé et l’étendue réelle de la purge de Mandalore reste à voir, mais si une chose est certaine: maintenant qu’il apparaît en possession impériale sur The Mandalorian, il y a de fortes chances que nous voyions le spectacle explorer son retour potentiel aux mains des Mandaloriens au début de la deuxième saison.

