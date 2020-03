Une idole japonaise dit que vendre de l’eau de bain n’était pas l’idée du groupe

En janvier 2019, le groupe pop The Banana Monkeys a offert son eau de bain pour 100000 yens (930 $) en ligne. Il est passé sous la liste «Restes d’eau chaude d’un bain d’idole», et deux membres du groupe sont apparus dans un clip YouTube, entièrement vêtus dans la baignoire. Le membre Tenka no Chanyuki dit que ce n’était pas l’idée du groupe et que la direction leur avait dit de vendre l’eau du bain.

The Banana Monkeys a été fondé en 2017. Ils ne sont pas un groupe d’idols traditionnel et seraient considérés comme des «idoles alt» ou des «idoles chika (underground)». Cependant, le groupe a récemment été présenté dans une émission grand public animée par le groupe de comédie Bakusho Mondai.

Interrogé sur l’eau du bain sur le programme, Tenka no Chanyuki a répondu: «Le président [of our management company] a dit: “Vendons-le”, alors il a été mis en vente. ” Il leur a dit de le faire. Le président de 23 ans aurait ensuite déclaré: “Je pensais que c’était amusant …”

Comme indiqué sur Yahoo! News Japon, le groupe a organisé des événements de fans avec des faux-baisers (avec une barrière en plastique) ainsi que des rencontres dans des love hôtels.

Le groupe s’est «excusé» pour les baisers sous pellicule plastique dans ce qui semble être une sorte de clip de bâillon qui s’est terminé par un «Fuck you».

L’original de la liste du groupe sur l’eau du bain se lisait comme suit: “Boire est également très bien, et un peu serait également bien ajouté à votre propre bain pour avoir un avant-goût de ce que c’est que de se baigner ensemble.”

Le clip de baignade YouTube a depuis été retiré. L’eau du bain a également été retirée du site de vente en ligne. J’ai du mal à croire que l’objectif était de le vendre, mais plutôt de vendre le groupe. Créez du bruit. Il existe un nombre apparemment infini de groupes d’idols au Japon (plus de 5 000 dans tout le pays), alors faire des choses scandaleuses comme celle-ci est une façon de se démarquer et d’attirer l’attention. Mission accomplie, je suppose. Mais ces cascades sont-elles des choses que les idoles veulent faire ou des choses qu’on leur dit de faire?

Ces types de cascades ne sont pas limités au Japon. Plus tard la même année, le 1er juillet, la personnalité d’Internet basée au Royaume-Uni, Belle Delphine, a annoncé qu’elle vendrait son eau de bain pour 30 $ le pot. Elle aussi vendait plus que de l’eau.

