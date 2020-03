Une incroyable fresque des Chevaliers du Zodiaque se trouve dans notre pays

Les Chevaliers du Zodiaque est l’un des anime les plus emblématiques des années 80 et 90. Seiya et ses amis faisaient partie de l’enfance de beaucoup d’entre nous, et il est maintenant temps de vous rendre la pareille et de démontrer notre passion pour cet anime. C’est l’état d’esprit derrière le groupe Muraleón, qui travaille sur une impressionnante peinture murale de Saint Seiya dans notre pays.

À León, Guanajuato, ce groupe d’artistes, composé de 50 personnes, a le soutien du gouvernement local pour travailler sur une fresque d’art de rue de Los Caballeros del Zodiaco. Cette œuvre couvre une gamme de plus de 500 mètres carrés donnant vie aux personnages classiques de l’histoire à différentes étapes de l’anime.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit, car dans le passé, Muraleón a travaillé sur une gigantesque fresque des Simpsons, qui a fasciné tous ceux qui visitent cette ville. Ce n’est pas tout ce que le Mexique recevra de cet anime, puisqu’un concert symphonique des Chevaliers du Zodiaque aura lieu dans notre pays en septembre 2020.

Via: Muraleón

.