Une jeune femme proclame championne de son premier tournoi officiel Pokmon avec seulement 7 ans

La fille de Singapour est la nouvelle championne “junior” d’Oceana dans Pokmon Sword and Shield.

Être entraîneur de Pokmon ne comprend pas les âges. Ash Ketchum a quitté sa maison avec dix ans pour poursuivre son rêve, maisune fille de Singapoura dépassé sa marque ce week-end, eta remporté son premier tournoi Pokmon avec seulement 7 ansdans l’une des compétitions officielles de Pokmon Sword and Shield.

Le week-end dernier, Simone Lim s’est proclaméchampion du Pokmon Oceania International Juniors Championship, le tournoi Pokmon régional pour la catégorie enfants. Un tournoi quisuppose ta première participation, et dans lequel il a fait face à Justin Miranda-Radbord, qui étaitle champion en vigueur avec plusieurs années d’expérience et d’expérience. Pourtant, malgré tout, Lim a réussi à être couronné champion de l’océan sans même avoir 10 ans.

L’exploit en a déplacé beaucoup sur les réseaux sociaux, y compris les comptes officiels Pokmon eux-mêmes. Et plus avecune interview d’après-match dans laquelle il n’arrête pas d’étreindre son Évoli en peluchetout en expliquant les mouvements de combat. Ceux qui souhaitent voir la finale se répéter peuvent le faire via ce lien. Avec une telle irruption précoce sur la scène compétitive, nous devrons être au courant de ce jeune entraîneur Pokmon dans les futurs tournois.

Ceux qui font confiance à leurs compétences d’entraîneur autant que cette jeune femme et veulent participer au jeu savent que les dates et les détails de la prochaine compétition Pokmon en Europe ont déjà été publiés. Et pour ceux qui n’ont pas encore essayé le nouvel opus de la saga, voici l’analyse de Pokmon Sword and Shield.

