Une mère endeuillée a revu sa fille décédée en réalité virtuelle

La réalité virtuelle est une technologie intéressante qui a des applications qui vont au-delà de ce qu’elle peut nous offrir dans les jeux vidéo. En fait, cela peut nous faire vivre des expériences immersives qui nous font sentir que nous vivons une réalité impossible. C’est le cas d’une femme sud-coréenne qui a revu sa fille décédée grâce à un espace virtuel.

Le 6 février 2020, une chaîne de télévision sud-coréenne (via PC Gamer) a publié un documentaire consacré à la réunion d’une femme sud-coréenne avec sa fille décédée à l’âge de 7 ans en raison d’une maladie incurable. Pour y parvenir, l’équipe de production a passé 8 mois à construire une version virtuelle de la fille, recréant son apparence et même sa voix.

Une fois qu’ils ont recréé l’apparence de la fille et sa voix, l’équipe de production a créé une scène spéciale dans un parc où l’anniversaire de l’infanta était célébré. Avec cela prêt, ils ont donné HTC Vive et des gants haptiques à la mère pour qu’elle puisse revoir sa fille, même si c’était en réalité virtuelle.

Comme cela a été montré dans un clip de 10 minutes, le résultat de ce travail est complètement déchirant, bien qu’il soit aussi quelque peu étrange. Pour tout, il est clair que rien de ce que la femme voit n’est réel; Cependant, elle ne peut s’empêcher de verser des larmes en entendant à nouveau la voix de sa fille. Il y a même le moment où il essaie de la serrer dans ses bras et de sentir son visage. Pour tout le monde en dehors du monde virtuel, cela s’avère être une image difficile à voir.

En fin de compte, la femme endeuillée n’a pas d’autre choix que de dire au revoir à sa petite fille. C’est pourquoi l’équipe de production a réalisé une scène dans laquelle la jeune fille est remplie de lumière et disparaît en volant comme un papillon. Nous espérons que c’est une expérience qui l’a aidée à vivre son duel et à clore un chapitre compliqué de sa vie.

Vous pouvez consulter le documentaire ci-dessous:

Il convient de mentionner que les responsables de ce documentaire ne sont pas les seuls à créer des expériences qui flirtent avec l’étrange quand ils jouent avec le monde du défunt. Comme le mentionne le futurisme, plusieurs sociétés travaillent sur des avatars numériques et des chatbots de morts. Ils le font en prenant toutes les informations existantes d’une personne – telles que des photos, des vidéos, du son et plus encore – afin que les algorithmes en fassent une sorte d’assistant numérique. Sans aucun doute, quelque chose de digne de la première saison de [i]Miroir noir.[/i]

