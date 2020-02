Une mère retrouve sa fille décédée dans une émission de réalité virtuelle

La semaine dernière, une émission télévisée coréenne intitulée Meeting You a été diffusée, qui portait sur la perte par une famille de leur fille de sept ans. Et dans une finale troublante, le programme a tenté de réunir la fille avec sa mère à l’aide d’une récréation en réalité virtuelle, avec audio.

Vous pouvez le voir ci-dessous. Non seulement la fille a été entièrement reproduite en 3D, capable de se déplacer et d’interagir, mais la mère a reçu des gants tactiles pour accompagner son casque VR, et elle a pu se promener dans un ensemble d’écran vert limité.

Dans les limites de ce moment, ces quelques minutes éphémères, je ne sais pas si c’était une expérience finalement positive pour cette mère, et donc je ne veux pas parler de ses sentiments personnels ou essayer d’imaginer ce qu’elle ressentait en interagissant comme ça. Le fait de voir sa fille une dernière fois pourrait l’aider dans son processus de deuil. Le fait de faire semblant d’être un être vivant qu’elle aimait pourrait ne faire qu’ajouter au traumatisme. Seul le temps et la recherche nous le diront.

C’est une de ces choses auxquelles je pensais que nous avions encore 5 à 10 ans pour nous préparer, peut-être une sorte de moyen de réagir ou d’y répondre. La vallée étrange est quelque chose avec laquelle nous luttons toujours en ce qui concerne simplement le divertissement, nous ne sommes certainement pas équipés pour aborder les mêmes problèmes avec des êtres chers.

Si c’était quelque chose qui aurait pu être fait à huis clos, alors peut-être que nous pourrions (et devrons le faire) argumenter les mérites psychologiques et éthiques d’un tel exercice. Mais le mettre à la télévision, puis sur Internet, pour que le monde le voie? Quelles que soient les questions morales et éthiques à long terme auxquelles nous allons être confrontés, c’est extrêmement foutu.

.