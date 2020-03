Une mise à jour majeure pour Hypercharge: Unboxed est maintenant en ligne

Mise à jour: Il y a un peu plus d’un mois, nous avons couvert la mise à jour majeure du jeu de tir multijoueur HYPERCHARGE: Unboxed (voir l’histoire originale ci-dessous). Eh bien, cette mise à jour est maintenant en ligne et comprend les points forts suivants:

– Tutoriel: (Sgt. Max Ammo vous explique tout ce que vous devez savoir)

– Page Stats: (Vérifiez votre progression dans le monde d’Hypercharge)

– Party Gamemodes: (Autoriser l’utilisation d’un seul JoyCon)

– Options Gyro: (Plus d’options à choisir)

– Saut: (Plus de précision lors du saut sur un bord)

Histoire originale (lun 24 février 2020): La semaine dernière a vu le lancement surprise du FPS en ligne Warface sur le Switch eShop, un jeu que nous avons trouvé être un tireur compétent dans notre revue, bien qu’avec quelques bords rugueux nous aimerions voir poncé avec des correctifs. C’était une histoire similaire le mois dernier lorsque HYPERCHARGE: Unboxed de Digital Cybercherries a apporté sa marque de tir multijoueur de petit soldat à Switch.

Il semble que les développeurs de ces derniers aient mis le nez à la meule depuis le lancement d’Hypercharge fin janvier. Ils ont publié un aperçu des notes de mise à jour pour la prochaine mise à jour du jeu et c’est une liste substantielle qui comprend un tutoriel, de nouveaux personnages, de nouvelles options de contrôle du gyroscope, de nouveaux modes et une vaste sélection de réglages, de correctifs et d’ajouts. Avec l’aimable autorisation de DCC, nous avons la liste complète des modifications ci-dessous. Nous donnerions à ce doigt défilant un étirement si nous étions vous …

Notes de mise à jour majeures: (Aperçu)



Ajout de nouveaux modes de partie PvP locale hors ligne: “Spinner Arena” et “Tank Battle”. Un gameplay simple basé sur un match de frag pour jouer avec vos amis. Prend en charge le jeu Single-JoyCon!

Tutoriel ajouté – Laissez le sergent Max Ammo guider les nouveaux joueurs à travers les bases du jeu, tout en fournissant un environnement de test pour les armes et en étant un lieu pour de nouveaux secrets!

Nouveaux personnages ajoutés – Deux nouvelles classes de personnages, avec de nombreux nouveaux chefs et skins pour chacun d’eux!

Ajout de nouvelles options de gyroscope (gyroscope toujours activé, axe de verrouillage du gyroscope X / Y, augmentation de la sensibilité du gyroscope)

Ajout de la prise en charge des comptes invités – Vous n’avez plus besoin d’un compte utilisateur pour jouer, les invités n’ont pas la possibilité d’enregistrer, ils recevront donc quelques déverrouillages aléatoires pour commencer ou pourront copier les déverrouillages du compte principal.

Ajouté Bobble Heads – Débloquez de nouvelles têtes de personnage en trouvant des têtes de bobble secrètes pour tirer autour des niveaux. Ce sont un vrai défi!

Ajouté afin que le mode Build soit désormais ignoré par la majorité des joueurs du serveur. (2/3 ou 3/4)

Ajout du suivi des statistiques des joueurs et du suivi du pourcentage d’achèvement du jeu.

Ajout de la page des statistiques et des dioramas – Consultez la nouvelle page des statistiques qui montre la progression globale de l’achèvement du jeu, ainsi que les résultats, les astuces et les descriptions de tous les ennemis et objets du jeu. Affiche également plus de détails sur la progression des objets de collection, des statistiques de destruction, des déblocages et plus encore!

Ajout de la possibilité de filtrer les recherches de matchmaking pour les modes de jeu en équipe.

Ajout de nouveaux logos de mode de jeu uniques pour aider à distinguer les différents modes (affichés sur la sélection de carte, le hall, le tableau de bord, le menu, etc.)

Ajout de nouveaux secrets à certains niveaux avec de nouveaux skins de personnages et d’armes à trouver cachés!

Ajout du texte “ comment déverrouiller ” pour déverrouiller les écrans d’aperçu à la fin d’un tour.

Ajout de déverrouillages basés sur les statistiques – tels que “Tuez T-Rex 10 fois pour déverrouiller cette tête”

Ajout de nouveaux cheats (nous publierons les cheats sur notre Discord au hasard au fil du temps)

Ajout d’un message à l’écran lorsque les joueurs rejoignent et quittent le serveur. Un effet sonore a également été ajouté pour vous aider!

Ajout de plus de schémas de boutons de contrôleur au menu des commandes de changement.

Ajout d’images de contrôleur appropriées pour afficher la disposition correcte du contrôleur (Pro Controller ou JoyCons)

Ajout du bouton Réinitialiser aux paramètres par défaut dans la section Options> Contrôles du menu principal.

Ajout de conseils améliorés pour découvrir comment déverrouiller quelque chose. Le système d’info-bulles affiche également des informations sur presque tous les boutons de l’interface utilisateur du jeu (Maintenez le déclencheur droit)

Ajout de plusieurs poses aléatoires pour les personnages lorsqu’ils sont vus dans le hall.

Ajout de la possibilité de changer la manette à utiliser pour les menus de commande vocale

Ajout d’un bouton Générer un personnage aléatoire à l’écran de personnalisation pour randomiser vos pièces de personnage déverrouillées.

Ajout d’un nouvel ennemi “Pleb” à des fins d’entraînement. Ils sont aussi ton ami. (Tutoriel et Free-Roam)

Ajout de Grenade Jumping au lance-grenades.

Ajout de nouvelles têtes de personnages à débloquer.

Ajout d’une nouvelle page d’aide et de support au menu principal

Ajout de 3 nouveaux morceaux de musique! (Tutoriel, Spinner Arena et Tank Battle)

Ajout d’armes que vous trouverez dans la boîte d’apparition du didacticiel, pour tester les armes.

Ajout d’un énorme secret au niveau Tutoriel, ainsi que de nouveaux objets de collection à trouver!

Ajout de plusieurs écrans de statistiques pour le joueur pour différents niveaux de pourcentage d’achèvement.

Ajout de cartes qui s’ajoutent à la liste des cartes après l’achèvement lors du déverrouillage

Ajout de jeux de noms manquants à la liste de déverrouillage. Désormais, les joueurs débloqueront plus d’ensembles de noms pour divers objectifs connexes.

Ajout des options de contrôle Toggle Sprint et Toggle Aim.

Ajout d’une attaque de mêlée de soldat lorsque le joueur est de près

Correction de la liste des serveurs ne pouvant pas défiler vers le bas lorsqu’il y a trop de serveurs

Écran de personnalisation des caractères fixe étant un peu “de faible qualité” en mode ancré – également des écrans de déverrouillage / médaille fixes à la fin pour être de meilleure qualité.

Correction du problème de l’avion cargo lorsqu’il était abattu sur des serveurs en réseau.

Correction d’un problème d’arrondi flottant étrange qui faisait que les joueurs étaient invincibles mais incapables de tirer.

Correction de certains éléments constructibles invisibles pour certains joueurs dans les scénarios de réseau.

Correction de certaines positions de construction n’apparaissant pas pour certains joueurs, ne leur permettant pas de construire.

Correction du mode Friends Only ne fonctionnant pas dans certaines régions, Friends Only est désormais le moyen le plus simple de démarrer un serveur avec Friends.

Correction de l’impossibilité de démarrer le jeu en raison d’une carte non sélectionnée – La sélection de la carte s’ouvre désormais automatiquement pour entrer un niveau.

Correction des pièces coincées à l’extérieur de la barrière murale invisible aussi souvent

Les serveurs fixes ne mettent pas à jour le nombre de joueurs en temps réel

Correction de problèmes avec le rendu du monde derrière les éléments d’interface utilisateur en plein écran

Correction des joueurs qui ne recevaient pas de crédits pour avoir tué certains ennemis dans certains cas

Correction de quelques problèmes de physique des bras avec Meanbots lorsqu’ils perdaient les deux bras.

Navigateur de serveur fixe ne montrant pas parfois le nom du mode de jeu ou de la carte

Correction des cartes inédites comptant pour les récompenses “terminer tous les objets de collection”

Correction du mode cauchemar qui ne se déverrouillait pas pour certains utilisateurs s’ils obtenaient des déblocages dans un ordre étrange

Correction de certaines cartes n’ayant pas la médaille la plus élevée obtenue pour cette difficulté affichée dans l’interface utilisateur. Plus d’informations sur la carte sont maintenant affichées sur la page State & Dioramas.

Correction des descriptions de carte manquantes à quelques niveaux.

Correction des bruits de pièces provoquant des pointes de décalage

Correction des joueurs quittant le mode construction lors de la prise d’une nouvelle arme.

Correction du clic de répétition du son du curseur lorsque vous ne modifiez pas la valeur.

Correction d’un problème d’écran lors du basculement entre Docked et Handheld dans le menu parfois

Correction de la mise à l’échelle incohérente de l’interface utilisateur dans les modes d’écran partagé.

Correction du déplacement / rotation du personnage lors de l’ouverture du menu de commande vocale

Correction de l’option Inverser l’apparence ne correspondant pas aux menus radiaux

Correction de problèmes de visée de tourelle AA

Correction du scénario de verrouillage rare de l’écran de chargement

Correction du bouton de personnalisation manquant dans le hall pour les joueurs à écran partagé.

Correction des objets de collection qui ne sont pas donnés immédiatement sur Free Roam.

Correction du message “InvalidText” lors de la destruction d’un Buildable.

Correction de problèmes avec la tourelle Shockwave ne causant pas suffisamment de dégâts directs

Correction de problèmes avec les objets de collection sur les clients réseau.

Correction des problèmes de physique de la batterie

Correction des barrières de limite Jetpack manquantes dans certaines cartes.

Correction de la possibilité de lancer puis d’attraper instantanément votre propre batterie.

Correction de la distance de lancement de la batterie mal détectée.

Correction du nombre maximum de joueurs ne fonctionnant pas correctement, et est maintenant limité par type de jeu (Coop / Multijoueur)

Correction de la possibilité de lancer des batteries à travers la frontière mondiale.

Correction du message “Appuyez pour faire pivoter” sur les zones de construction non rotatives.

Correction du menu “Afficher les commandes” qui n’affichait pas le schéma / la disposition de contrôleur correct.

Correction de Blueprint-FX apparaissant pendant la page Personnalisation ou Statistiques

Correction de nombreuses zones signalées de joueurs coincés dans l’environnement.

Correction de la possibilité d’acheter des armes que vous ne visez pas directement.

Nœuds d’alimentation fixes et maillages Jump Pad

Correction de la possibilité de s’échapper de quelques cartes

Correction des touches toujours enfoncées ou maintenues enfoncées lors du basculement du menu dans le jeu.

Correction de certains blocs de saut n’apparaissant pas dans les versions PvP de la carte.

Correction de certains problèmes de perte de focus du menu

Correction de nombreux paramètres d’actif et de texture du maillage qui étaient incorrects, ce qui réduisait l’utilisation de la mémoire de texture à certains niveaux.

Amélioration de la convivialité du menu – D’accord, nous l’avons. Vous souhaitez utiliser le joystick gauche pour régler les éléments de menu, PAS le droit? Nous concédons … cela a été ajouté.

Schéma de nommage du menu principal amélioré – renommé le menu Lecture pour être plus facile à comprendre. Online a été renommé Host Online et un bouton “Find Servers” a été ajouté pour le navigateur de serveur afin de le rendre plus facile à trouver.

Amélioration de la convivialité du menu du jeu en supprimant les boutons désactivés

Mécanique de Vaulting améliorée – Révision complète du système d’entrée Vault pour être beaucoup plus fiable dans de nombreux domaines, mais aussi beaucoup plus convivial.

Fonctionnalité améliorée de la sélection de cartes – Plus de possibilité de basculer entre les difficultés pour tromper le système, il est également un peu plus facile de comprendre ce qui est sélectionné lors du choix des cartes.

Amélioration des performances des particules et projectiles NPC.

Amélioration de la lisibilité et des arrière-plans du lobby.

Amélioration des textures et optimisation de nombreux matériaux dans le jeu pour corriger certains décrochages et accrocs lors du chargement.

Écran de chargement amélioré – A maintenant une animation de chargement de pièces cool

Couleurs / consistances des boutons de menu améliorées

Bouton de mode Nightmare amélioré – Explique maintenant comment débloquer la difficulté.

Amélioration des performances dans les zones de l’interface utilisateur en abaissant l’écran

Amélioration de la convivialité du menu à construire

Amélioration de la convivialité globale du gyroscope

Amélioration des missiles à réaction et à réaction pour avoir de la fumée et des traînées

Éléments de sélection améliorés et mouvement général de la manette dans l’interface utilisateur

Amélioration de la lisibilité du texte dans quelques domaines (écran de déverrouillage, tableau de bord, modes arène)

Banques audio améliorées et optimisées

Emplacements de prise de tête améliorés pour divers combos personnage / tête

Optimisations améliorées des débris ennemis morts

Amélioration des gammes de couleurs d’avatar pour prendre en charge plus de jaunes

Équilibre ajusté de la consommation d’énergie de certaines tourelles (tourelles AA)

Ajustement de l’équilibre de certaines attaques ennemies contre les entités de l’équipe de joueurs (noyau, nœuds, etc.)

Ajustement de l’équilibre de certaines de ces armes en PvP. Vous connaissez les uns.

Temps ajusté à l’écran des messages HUD.

Ajustement de la réponse des joueurs aux explosions pour maintenant pousser le joueur (depuis les chars, les grenades, les roquettes, etc.)

Ajustement des emplacements d’apparition de certains micros dans le monde.

Quantité de santé ajustée qui apparaît en modes PvP.

Ajout de l’icône de statistiques “Protégé” aux noyaux pour que vous puissiez savoir s’ils ont été endommagés.

Ajout du bouton “Fin de partie” au menu, afin que l’hôte du serveur puisse redémarrer le niveau plus rapidement que de retourner au lobby.

Correction de Airhockey Shuffle floue en mode ancré.

Correction du haut du minigun et du bouton du minigun ne donnant pas les améliorations correctes des statistiques du minigun.

Correction de l’interface utilisateur “En attente de joueurs” qui s’affichait parfois lors de la réapparition.

Amélioration de la détection de lancement de batterie dans les nœuds d’alimentation

Mmm … substantiel. La mise à jour n’a pas encore de date de sortie car elle attend l’approbation de Nintendo, bien qu’elle devrait être disponible fin février ou début mars.

C’est certainement formidable de voir les développeurs écouter les commentaires des joueurs et s’appuyer davantage sur ce que nous avons trouvé être une base très solide. Nous avons apprécié Hypercharge dans notre critique le mois dernier, même si nous avons senti que quelques problèmes de gameplay l’empêchaient de grandir. Espérons que ce correctif les résoudra et le transformera en le titre FPS coopératif de premier plan que nous attendons avec impatience sur Switch.

Nous espérons que l’un des personnages entrants s’appellera Major Update. Nous nous ferions sourire. Avez-vous apprécié Hypercharged: Unboxed? Aimez-vous l’apparence de cette mise à jour entrante? Faites-le nous savoir ci-dessous.

