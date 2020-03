Une note sur le travail qui entre dans nos critiques de jeux

Nous l’avons fait de manière informelle depuis un certain temps, mais nous nous sommes récemment engagés officiellement à un plan à Kotaku pour donner au personnel qui joue à un jeu après les heures normales pour une date limite – généralement pour une révision du jeu – du temps libre en échange.

Si vous lisez nos avis, j’espère que vous apprécierez que nous consolidions cette approche.

Jouer à un jeu pour un examen est du travail. Pur et simple. Il est trop facile de perdre cela de vue. Bien sûr, cela semble amusant et l’est souvent, mais cela peut aussi être un broyage et consommer une quantité incroyable de temps. Le travail est un travail, et nous devons toujours le reconnaître comme tel, même si le travail consiste à jouer à Animal Crossing avant sa sortie ou à être parmi les premiers à plonger dans un nouveau JRPG passionnant.

Les défis logistiques liés à la couverture des jeux sont formidables. Les jeux et le matériel sont chers. L’accès aux versions préliminaires aux jeux est limité, tout comme l’accès aux développeurs. Les portiers abondent. En plus de cela, les jeux prennent juste beaucoup de temps à jouer et à comprendre.

L’un des défis les plus importants et les plus banals auxquels sont confrontés les journalistes et les critiques de jeux est le temps nécessaire pour bien couvrir les matchs. Cela crée d’immenses difficultés en termes d’allocation des personnes et des ressources. Cela fait également partie du concert. Donner du temps aux gens après un examen ne résout pas cela, mais c’est la bonne chose à faire.

Il est inévitable que Kotaku (et d’autres points de vente) finissent par dépendre des critiques qui jouent à des jeux dans la nuit ou le week-end. Les éditeurs et développeurs de jeux peuvent nous envoyer des copies de révision quelques jours avant la sortie, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement parcourir le jeu et rédiger confortablement une critique ou une autre couverture du jeu sans prolonger considérablement la journée de travail. J’ai toujours essayé de repérer le moment où un membre du personnel est écrasé par les heures supplémentaires qu’il lui faut consacrer pour rédiger un avis et lui a offert du temps libre, mais pourquoi attendre cela?

Cela devrait être automatique: attribuez un jeu à un examen, anticipez le temps qu’il faudra pour jouer et prévoyez un jour ou deux de congé pour compenser.

Notez que nous prenons déjà notre temps autant que possible. Nous ne précipitons pas toujours un examen de la date d’embargo fournie par l’éditeur, souvent en raison du temps nécessaire pour jouer. Nous prendrons notre temps, même si cela signifie que notre examen sera exécuté plus tard que les autres. Nous sommes Kotaku. Nous pouvons nous permettre de prendre notre temps. Nous pouvons revoir un jeu une semaine «en retard» et les lecteurs se présentent toujours. Cependant, même lorsque nous faisons cela, jouer après les heures est souvent nécessaire.

Pour être clair, je ne parle pas de tous les jeux que nous faisons en dehors des heures de travail traditionnelles. Je m’attends à ce que tout membre du personnel de Kotaku, comme moi, joue probablement des jeux après les heures de toute façon. Nous aimons jouer à des jeux! Nous ne transformons pas tout cela en plus de temps libre. Mais cette expérience distincte de jouer dans la nuit ou le week-end pour une date limite doit être traitée comme un vrai travail.

Je crains que le fait de ne pas traiter le jeu basé sur les délais comme un travail puisse faire en sorte que la durée, la médiocrité ou la mauvaise qualité d’un jeu se sentent plus une aggravation personnelle qu’elle ne devrait l’être. Cela risque également de brouiller les lignes déjà floues sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

J’y suis allé, fulminant qu’un jeu que je suis en train de revoir n’est pas encore fini et sentant ce qui devrait être mon temps non travaillé disparaître. J’ai insisté sur la façon d’intégrer des jeux de 60 heures dans ma vie en plus de mon travail à temps plein dans la journée des médias. Ça ne devrait pas être si lourd.

Cela dit, nos critiques sont des pros. Je n’ai jamais senti que le stress de la révision a eu un impact sur leur vision d’un jeu. Mais je l’ai vu les fatiguer. Nous avons réagi à cela.

Enfin, nous allons de l’avant.

Jouer à des jeux pour la date limite est un travail et, aussi stupide que cela puisse paraître pour certains – Seigneur sait que nous avons de plus gros problèmes dans le monde qui doivent être résolus – Je m’assurerai de toujours le traiter comme tel. C’est le meilleur pour les critiques et c’est, je l’espère, ce que les lecteurs voudraient aussi.

.