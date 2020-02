Une nouvelle bande-annonce cinématographique pour Baldur’s Gate III dévoilée

Une nouvelle cinématique pour Baldur’s Gate III a été publiée en tant que nouvelle bande-annonce du jeu fantastique très attendu. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous (par GameSpot) pour le jeu, qui sera la troisième entrée tant attendue dans la franchise Baldur’s Gate.

La remorque présente un écorcheur mental dans son vaisseau aéroporté, infectant les gens avec des vers oculaires qui commenceront le processus de cérémorphose qui transforme les gens en écorcheurs mentaux. Le navire attaque une ville, téléportant des citoyens dans ses cellules, jusqu’à ce qu’un vol de dragonriders attaque. Les chevaliers-dragons suivent les illithides à travers un portail dans un domaine gelé où la bataille / poursuite se poursuit.

Le jeu est développé par Larian Studios et utilisera le jeu de règles D&D Fifth Edition. Le jeu se déroule directement après les événements du récent scénario de la campagne D&D Baldur’s Gate: Descent Into Avernus

Le jeu n’a pas encore de date de sortie.