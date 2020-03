Une nouvelle image émerge de l’annulation de Star Wars: 1313

Dans quelques mois, ce sera le huitième anniversaire de la révélation de Star Wars: 1313, le jeu de cette série qui est devenu célèbre pour avoir été annulé. Au cours de l’E3 2012, LucasArts a publié un petit aperçu de ce jeu qui, selon les rumeurs, devait être interprété par Boba Fett. Cependant, après l’acquisition de la propriété Star Wars par Disney, et la fermeture ultérieure du studio et l’annulation du jeu, on n’a rien entendu de ce jeu. Mais tout n’a pas été oublié, Parce qu’une image a émergé récemment qui nous montre plus que jamais ne l’était et ne le sera jamais.

Sur Reddit, l’utilisateur LifeByTheSword a partagé une image de Star Wars: 1313 qui semble soutenir la rumeur selon laquelle ce jeu allait jouer Boba Fett. Quelqu’un peut être clairement vu portant une armure mandalorienne. Il est également à noter que l’interface utilisateur a un blaster et ce qui semble être une sorte de lance-flammes. Bien que ce personnage ne soit pas confirmé être Boba Fett, l’arsenal et les vêtements soulignent que les rumeurs auraient pu être vraies.

Malheureusement, nous n’aurons jamais de réponse claire. Star Wars 1313 a été annulé et ni EA ni Disney ne semblent avoir l’intention de relancer ce projet. La seule chose qui nous reste est une petite image de ce qui aurait pu être, mais ne le sera jamais.

Pendant ce temps, l’avenir de Star Wars dans les jeux vidéo semble s’appeler Project: Maverick, même si EA n’a pas fait de commentaire sur cette fuite.

Via: LifeByTheSword

