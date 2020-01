Une nouvelle marque de commerce suggère que la série Mario & Luigi fait son retour

En octobre 2019, AlphaDream a déposé son bilan après une mauvaise vente du titre 3DS Mario & Luigi: l’histoire intérieure de Bowser + le voyage de Bowser Jr. en début d’année. Cela a soulevé de nombreuses questions sur l’avenir de la série Mario & Luigi, qui a débuté pendant la génération Game Boy Advance.

Si vous vous inquiétez de l’état de cette série après ce qui s’est passé l’année dernière, la bonne nouvelle est que Nintendo ne l’a pas oublié. Selon LetsGoDigital, plus tôt cette semaine le 9 janvier (et seulement trois mois après la faillite d’AlphaDream), Nintendo of America a déposé une marque en Argentine pour Mario & Luigi.

Description de la marque Nintendo Mario & Luigi: Cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux; logiciels de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs pour jouer à des jeux vidéo; housses pour téléphones mobiles.

Comme détaillé dans la description ci-dessus, la marque couvre les logiciels de jeux vidéo et les téléphones portables. LetsGoDigital spécule comment cela pourrait être en préparation pour une future entrée dans la série et cela pourrait se retrouver sur la Nintendo Switch ou les appareils mobiles, mais ne sait pas s’il s’agirait ou non d’un tout nouveau titre ou d’un autre remake.

Pour l’instant, cependant, nous ne devrions pas nous laisser trop emporter, car cela ne peut être rien de plus que Nintendo protégeant son ancienne IP.

Aimeriez-vous voir la série Mario & Luigi faire son grand retour? Partagez vos réflexions ci-dessous.

