Une nouvelle mise à jour Dauntless ajoute des volcans et des monstres de lave

La dernière mise à jour de Dauntless est maintenant disponible, ajoutant une toute nouvelle quête d’escalade qui présente le plus grand Behemoth du jeu à ce jour.

Le jeu gratuit est souvent comparé à Monster Hunter, avec un accent sur la construction de butin épique à partir de matériaux lâchés par les bêtes épiques que vous pouvez chasser. La dernière mise à jour ajoute des versions enflammées de certains des Behemoths existants du jeu, ainsi qu’un tout nouveau monstre en tant que patron de la quête Escalation de type gantelet.

La mise à jour ajoute également de nouvelles armes, armures et amplis légendaires, ainsi qu’un nouveau Hunt Pass appelé Searing Talons avec un équipement encore plus exclusif. Le Hunt Pass ajoute des bonus supplémentaires pour les joueurs qui paient pour la mise à niveau Elite, ainsi que la possibilité de payer pour sauter les niveaux pour un butin plus facile.

Scorched Earth est la première grande mise à jour du jeu depuis que les développeurs Phoenix Labs ont été acquis par le géant du jeu de Singapour Garena, la société derrière le jeu mobile Battle Royale Free Fire.

Dauntless est disponible gratuitement sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec sa version PC disponible sur Epic Game Store. Une version mobile est également en préparation.

