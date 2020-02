Une nouvelle mise à jour rend les Power Rangers plus comme un vrai jeu de combat

Capture d’écran: nWay (Power Rangers: Battle for the Grid)

Power Rangers: Battle for the Grid reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui ajoute des lobbies en ligne et un mode spectateur pour le faire jouer plus comme un jeu de combat à part entière.

Les lobbies en ligne contiendront jusqu’à huit joueurs et les laisser se battre à travers quatre matchs distincts simultanément. Au fur et à mesure que les gens terminent, ils peuvent alors observer les matchs restants plutôt que d’être coincés en attendant que le prochain groupe de matchs soit prêt.

La mise à jour ajoute également un jeu croisé et une progression croisée à la version PS4 du jeu, unissant cette base de joueurs à leurs collègues Rangers sur Xbox One, Switch et PC. Bien que je ne puisse pas garantir la stabilité et les performances d’un lobby de huit personnes avec des joueurs de quatre plates-formes différentes, cela semble au moins cool.

Lorsque Power Rangers est sorti en mars dernier, il manquait beaucoup de choses, y compris de nombreux Power Rangers eux-mêmes. Le développeur nWay a lentement ajouté au jeu depuis lors, et la version de base compte désormais 12 combattants tandis que deux passes de saison en ajoutent six de plus. Il a également obtenu un mode histoire, qui, malgré sa promesse, manquait au lancement.

Il ne se dirigera peut-être pas vers Evo de sitôt, mais Power Rangers ressemble beaucoup plus à un jeu de combat complet de nos jours. Même ainsi, il ne pourra jamais voler la place dans mon cœur longtemps tenue par le jeu de combat Mighty Morphin Power Rangers pour Sega Genesis. Au moins jusqu’à ce que Battle for the Grid ajoute Cyclopsis.

