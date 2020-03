Une nouvelle Nintendo Direct sera annoncée … tôt ou tard!

Plus de 6 mois depuis le dernier Nintendo Direct (général) et pas de jeux Nintendo après Animal Crossing. Sans aucun doute, au-delà de l’alarme coronavirus (vous me permettrez la licence), le sujet en question est long. L’article d’opinion que notre partenaire Diamond a consacré à la question, et dont la lecture est fortement recommandée, en donne bonne foi. Comme vous le savez bien, la philosophie de NextN nous éloigne de ces nouvelles qui, au-delà de leur véracité douteuse, nous conduisent au clickbait. Cependant, certaines personnes pensent que la diversité conseils, qui n’atteignent même pas rumeur, Conduis-nous à penser que le prochain Direct du Grand N tombe.

Et c’est que la chaîne de vente au détail GAME au Royaume-Uni a déclaré sur son site Web, après l’annonce de la collaboration entre Nintendo et LEGO, qu’une telle collaboration avait été annoncée dans le passé Nintendo Direct, pour éliminer par la suite la partie liée à Direct elle-même. Y avait-il un événement prévu et a finalement été annulé? Est-ce une erreur? Nous parlerons probablement de ce dernier, bien que, malheureusement, il n’y en ait pas peu qui, sur la base de ces informations, aient construit leur propre certitude inébranlable. De plus, certains médias fixent même les prochains Nindies Showcases pour le 18 mars et Nintendo Direct (cette fois à caractère général) pour le 26 de ce mois. Ensuite, nous vous laissons la capture, dans un tweet de l’utilisateur Nibellion, avec le seule certitude palpable … l’erreur plus que possible de GAME.

La dernière version actuellehttps: //t.co/jJWc1oyopI pic.twitter.com/n1rQFHKhdr

– Nibel (@Nibellion) 10 mars 2020

Quelle opinion génère tout ce qui tourne autour de cette nouvelle?, Certitude?, Une simple poussière? Chez NextN, nous sommes, comme toujours, impatients d’entendre vos commentaires et vos sentiments à ce sujet.

Source 1

Source 2

Voir aussi

Connexes