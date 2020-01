Une nouvelle note suggère BioShock: la collection arrive sur Switch

La célèbre série BioShock n’est jamais apparue sur une plate-forme Nintendo, mais cela pourrait changer dans un proche avenir. Une note pour le package est apparue à Taiwan.

BioShock: la collection comprend BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Les joueurs peuvent également accéder à tout le contenu additionnel pour un seul joueur, au pack «Columbia’s Finest» et aux commentaires du réalisateur avec les développeurs Ken Levine et Shawn Robertson.

Voici un aperçu de BioShock: The Collection, avec une bande-annonce:

Le ravissement reprend vie! Pourriez-vous jouer à BioShock: The Collection?

Revisitez les profondeurs de Rapture, naviguez à travers Columbia et découvrez la série de vidéos inédites Imagining BioShock, dans BioShock: The Collection. Les trois jeux BioShock, avec tous les DLC solo, sont entièrement remasterisés pour les consoles de la génération actuelle.

BioShock: The Collection rassemble les histoires épiques et immersives se déroulant dans l’univers BioShock dans un package incroyable avec une résolution de 1080p et jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que des textures et des ressources artistiques nouvelles et améliorées créées par Blind Squirrel Games.

Avec BioShock: The Collection, la série de vidéos inédites Imagining BioShock, vous fait découvrir l’inspiration et la création de Rapture et de ses habitants, avec les commentaires de Ken Levine et Shawn Robertson. Jouez à travers la version remasterisée de BioShock pour ramasser des rouleaux d’or et débloquer les secrets de Rapture.

