Une nouvelle vague de peluches Pokémon arrive de la région de Galar

S’il y a quelque chose que les joueurs de jeux vidéo aiment, c’est le marchandisage de nos sagas préférées. Pokémon est l’une des franchises les plus anciennes et les plus commercialisées. La saga des monstres de poche compte plus de 800 créatures à son actif et ce n’est pas étonnant, car elle a plus de 20 ans d’histoire. Avec l’arrivée de Pokémon Sword and Shield et de sa région de Galar, tôt ou tard son merchandising allait arriver, et enfin il l’a fait.

Nouveau Pokemon en peluche

Il y a quelques jours, nous vous avons apporté des nouvelles de nouveaux produits qui seraient vendus dans les centres Pokémon japonais, tels que des cartes, des badges, des chemises pour ressembler à de bons dresseurs Pokémon que nous sommes ou des animaux en peluche avec une forme Gigamax. A cette occasion, la nouvelle que nous vous apportons concerne également les animaux en peluche, et c’est que la société Pokémon a annoncé nouveaux animaux en peluche de la huitième génération, parmi lesquels Ponyta de Galar, Sirfetch´d, les deuxièmes évolutions du Pokémon initial ou un Pokémon dont nous utilisons beaucoup leurs services pour se déplacer d’une ville à l’autre, Corviknight et son taxi volant.

Ces animaux en peluche ne seront disponibles au Japon que pour le moment et seront mis en vente la prochaine fois. jour 18 de ce même mois. Nous ne savons pas encore s’ils les amèneront en Occident, mais j’espère que nous pourrons en obtenir.

