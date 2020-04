Une photographe professionnelle partage ses précieux clichés de Animal Crossing: New Horizons

Jessica Kobeissi a échangé des modèles professionnels contre des personnages d’Animal Crossing.

Le succès d’Animal Crossing: New Horizons en a fait un jeu à ne pas manquer dans les meilleures ventes de nombreux pass. Sa large gamme d’éléments personnalisables a ouvert les portes du la créativité de tous ses acteurs. Nous en avons vu un exemple clair lorsque des dizaines d’utilisateurs ont commencé à recréer des scènes d’horreur sur leurs propres îles.

Maintenant le photographe professionnel Jessica Kobeissi Il a profité de ces jours de jeu intense pendant la quarantaine pour montrer à ses followers ses excellentes photographies dans Animal Crossing: New Horizons. La vidéo nous montre certains des décors et des dessins que Kobeissi a utilisés pour créer ses œuvres innovantes.

Le photographe a changé de vrais modèles pour des modèles virtuelsL’impact Animal Crossing: New Horizons a eu sur les gens au cours de la mise en quarantaine reste à mesurer. Le jeu est arrivé, comme nous l’avons dit à d’autres occasions, comme un rayon de lumière en période d’obscurité. Grâce à lui, nous pouvons socialiser, avoir une vie tranquille, marcher sur la plage … des tâches qui ne remplaceront jamais la vraie vie, mais qui nous éloignent de la dure vérité qui existe dans les rues et les hôpitaux.

Un autre grand design que nous avons vu récemment à New Horizons est la recréation de Hyrule, la carte de The Legend of Zelda: A Link to the Past, un échantillon des possibilités de ce titre de Nintendo Switch. Si vous voulez en savoir plus sur lui, consultez notre revue d’Animal Crossing: New Horizons.

En savoir plus sur: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo et Nintendo Switch.

.